Foto: Kvēls 'Gredzenu pavēlnieka' fans izveido mājiņu kā hobitiem

Fani ir gatavi uz visu – ne tikai mērot tālu ceļu, lai sastaptu savu elku, bet arī pat izveidot mājas, kas būtu gluži kā filmās. Pie šāda sapņu namiņa ticis arī kāds būvuzraugs no Ņujorkas, kurš, iedvesmojoties no filmas "Gredzenu pavēlnieks", paša spēkiem uzcēlis hobitu namiņu.

Pirms pāris gadiem Džims Kostigens redzējis filmas "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring" daļu, viņu apbūrusi nelielā hobitu mājiņa. "Es domāju, ka tā ir foršākā māja, ko jebkad esmu redzējis," savu sajūsmu neslēp Kostigens, kurš īpaši izceļ mājas arhitektūru, kā arī oriģinālo interjeru.

Tā kā viņa darbs ir saistīts ar celtniecību un būvniecību, jo viņš ir būvuzraugs Manhetenā, tad viņš nolēmis uzbūvēt hobitu mājiņu.

Kā savā mājaslapā klāsta pats idejas autors, sākotnēji viņš vēlējies uzbūvēt telpu, kur novietot savus darbarīkus un nelielo traktoru-zāles pļāvēju. Viņam iešāvusies prātā doma – kāpēc gan to neveidot kā hobitu māju? Tā arī pirms 12 gadiem sākās hobitu mājas projekts.

Sākumā tapis šķūnītis darbarīkiem (skatīt attēlos zemāk), bet pēc tam tapusi arī lielā hobitu māja, ko viņš nodēvējis par "Hobit Hollow".

139 kvadrātmetrus plašajā mājā ir divas guļamistabas un divas vannas istabas. Savukārt netālu no ēkas ir arī skaists ūdenskritums un dīķis, vēsta portāls "Houzz". Mājā ir pietiekami daudz dabiskās gaismas, jo tajā ir iebūvēti logi. Vienīgi viesistabā nepieciešams iedegt gaismu, jo tā ir tumšāka par pārējām telpām.

Ēkā nav pabeigta virtuves telpa, kā arī nav iekārtots interjers, to jaunie īpašnieki varēs izveidot pēc savas sirds patikas, vēsta "Houzz", norādot, ka īpašums tiek tirgots. Kā liecina informācija nekustamo īpašumu portālā "Realtor", hobitu namiņš tiek tirgots par 795 tūkstošiem ASV dolāriem jeb aptuveni 645 tūkstošiem eiro.

"Šeit patiešām var sajust, ka esi daļa no dabas," tā par savu īpašumu teic Kostigens.