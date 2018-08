Atdzimt no drupām: Pussagruvis nams Itālijā pārtop greznā villā

Pasakainas pārvērtības Itālijā piedzīvojis kāds necils nams, pārtopot par greznu villu, kurā par piemiņu saglabāts arī fragments no ēkas sākotnējā izskata – pussabrukusī siena.

Itālija daudziem ārzemniekiem ir sapņu piepildījums, kā rezultātā tie nolemj iegādāties īpašumus lauku reģionos vai šarmantajās pilsētiņās.

Le Markes reģionā esošo namu 2007. gadā iegādājās kāds pāris no Ziemeļeiropas. Viņi to cerēja atjaunot, lai tajā varētu baudīt savas brīvdienas, norāda portāls "Houzz". Lai gan māja bija uz sabrukšanas robežas – pāris neatlaidīgi gaidīja dažādas atļaujas no pašvaldības, lai lēnām varētu sākt īstenot savu sapni par brīvdienu namiņu.

Kopumā papīru un atļauju kaudzēm bijuši nepieciešami trīs gadi, bet tikai tad sācies darbs pie ēkas atjaunošanas.

160 kvadrātmetru plašās ēkas atjaunošana aizņēmusi divus gadus. Tajā tika atklāts arī kāds ķieģelis, kuram virsū bijis iegravēts 1674. gads. Kā informē "Houzz", tad sākotnēji pirkuma dokumentos īpašums datēts kā 19. gadsimtā būvēts, tāpēc ķieģeļa atradums bijis patiess pārsteigums. Tajā laikā māja tikusi izmantota kā vieta, kur tika veiktas pārbaudes sālsūdens urbumiem.

Lai gan pāris gribēja ēku saglabāt tikpat lielu, cik tā bijusi pirms tam (skatīt bildē augstāk), tas tomēr neizdevies, jo pašvaldība noraidījusi ieceri, ka ēka renovācijas laikā tiks palielināta. Toties renovācijas laikā tika saglabāta ēkas oriģinālā siena, kas kalpo kā vēstures liecība ēkas sākotnējam izskatam.

Parasti šādos gadījumos ir dilemma – ēku nojaukt vai renovēt. Šajā gadījumā ēka bijusi tik ļoti sliktā stāvoklī, ka tika lemts par pilnīgu tās pārbūvi. Ēkā saglabāts logu izvietojums un autentiskā ēkas ieeja, kas īpaši nostiprināta.

Pie ēkas ir izveidots arī baseins, kas ir pilnīgi jauns elements. Tajā ir vairāku līmeņu pakāpieni, kas realizēti pēc ēkas īpašnieku vēlmēm. Baseinā ir niršanas zona, hidromasāžas zona un relaksācijas zona. Tāpat pie baseina ir izveidots atpūtas stūrītis, kur var ieturēt gardas maltītes zem klajas debess.

Lai gan portālā netiek atklātas ēkas izmaksas, skaidrs ir viens – šādas ēkas būvniecība izmaksājusi krietnu naudas summu, kas mērāma sešciparu skaitlī, ja ne vairāk.

Zemāk redzamajos fotoattēlos vari ielūkoties mājas tapšanas stadijās.