Foto: Karaliskā observatorija Ričmondā, kuru var īrēt par 42 tūkstošiem eiro mēnesī

Jā, dzīvot karaliski ir iespējams! 1769. gadā celtā karaliskā observatorija Ričmondā, kuru pirmsākumos apdzīvoja karalis Džordžs III, šobrīd ir īrnieku meklējumos. Viņš ierosināja tās būvniecību, lai varētu skatīt Venēras pāriešanu pāri Saules diskam.

Skaidrības labad gan jāpiebilst, ka īres maksa neparastajam īpašumam arī noteikta gana iespaidīga. Lai dzīvotu karaliskajā namā, gribētājiem būs jāšķiras no aptuveni 42 tūkstošiem eiro mēnesī. Šī observatorija ir vecākā šāda tipa ēka pasaulē, un tā vēl joprojām ir funkcionējoša.

Pēc trīs gadu ilgiem restaurācijas un atjaunošanas darbiem tika nolemts pirmo reizi 250 gadu laikā cilvēkiem dot iespēju tajā dzīvot. Atbildīgie īpašuma pārstāvji uzsver, ka īrētāju vidū varētu būt turīgas ārzemju ģimenes, kā arī sabiedrības krējums, kuri Londonas apmeklēšanas laikā vēlēsies dzīvot luksusa apartamentos, gūstot arī ieskatu britu vēsturē.

Kā minēts iepriekš, karalis Džordžs III, karaliene Šarlote un vēl daži tuvi cilvēki ar līdzīgām interesēm šajā observatorijā vēroja Venēras pāriešanu pāri Saules diskam. Neparasto parādību viņiem bija iespēja novērot 1769. gada 3. jūnijā – ar redzēto viņš paplašināja savas zināšanas astronomijā un pēcāk izglītoja arī savus bērnus.

Pēc viņa nāves iespaidīgo īpašumu pārņēma "Britu zinātnes attīstības asociācija" (British Association for the Advancement of Science), kas vairākus gadu desmitus vēlāk, 1900. gadā, tur ierīkoja Nacionālo laboratoriju. Gadu gaitā īpašums savas funkcijas ir vairākkārt mainījis – pēc laboratorijas pārcelšanas uz citu vietu, ēkā ofisu iekārtoja transportlīdzekļu stiklu remonta un nomaiņas uzņēmums. Viņi karalisko namu savām vajadzībām izmantoja no 1986. līdz 2011. gadam.

Foto: Vida Press

Restaurācijas darbi tika uzsākti 2015. gada sākumā. Observatorijas kopējā platība ir nedaudz vairāk nekā 600 kvadrātmetru - ēkā ir gan foajē, ēdamistaba, zīmēšanas telpa, virtuve/brokastu istaba, bibliotēka, gan arī četras guļamistabas ar savienotām vannasistabām, divas atsevišķas telpas, kurās pārģērbties un sapucēties. Tāpat pieejama plaša dārza teritorija.

Bibliotēkā ir aptuveni 12 tūkstoši dažādu grāmatu, bet plaukti un telpas, kurās Džordžs III glabāja savus zinātniskos instrumentus, ir uzmanīgi restaurētas - karaļa oriģinālais teleskops gan skatāms Nacionālajā muzejā Dublinā. Šis nams ir iespaidīgs arī ar augstajiem griestiem, oriģinālajiem logu slēģiem un vēsturiskajām kāpnēm. Taču nevarēja iztikt arī bez dažādiem uzlabojumiem, piemēram, tika uzstādītas gaisa regulēšanas iekārtas, jauni gaismekļi, atsevišķās telpās aizkarus un drošības sistēmas.

Arī apkārtējā platība ir iespaidīga – tajā ietilpts plaša zaļā zona, laivu piestātne un ezers. "Jackson-Stops" īpašumu aģente Amēlija Redingtone sacījusi, ka ēka ir ļoti veiksmīgi atjaunota, saglabājot iezīmes no Džordža III laika, piemēram, apburošās lustras un ozolkoka grīdu.