Veco mūru šarmantā romantika: interjera odziņas, ko aizlienēt no atjaunotās Berķenes muižas

Gribasspēks, liela apņēmība un neatlaidība – to noteikti var teikt par Berķenes muižas saimniekiem Ilzi un Aldi Melgalvjiem, kuri pirms pāris gadiem šķietami nolemto un pussagruvušo muižu atjaunojuši līdz nepazīšanai. Stāsts par muižas atdzimšanu ir apbrīnas vērts, jo te ne tikai ieguldīta īpašnieku mīlestība, bet arī katrs mazākais sīkumiņš telpās un dārzā ir izlolots un pārdomāts līdz pēdējai niansei.

Ciemojoties Berķenes muižā, ir grūti iedomāties, ka tā reiz bijusi nolaista līdz kliņķim, bet pārvērtības, kas piedzīvotas pēdējo gadu laikā, liek aizrauties elpai un vēlreiz un vēlreiz slavēt saimniekus, kas ēkas atkal padarījuši par muižas vārda cienīgām. Muiža mūsdienās kļuvusi ne tikai par gaumīgu viesnīcu, bet arī vietu, kur ikdienā mīt arī paši ēkas saimnieki jeb, kā viņi smejoties mēdz sevi dēvēt, – muižnieki.

Par iespaidīgajiem Berķenes muižas atjaunošanas darbiem un tās gaitām vēstures līkločos plašāk vari izlasīt šajā rakstā.

Berķenes muiža 2004. gadā, kad to iegādājās Melgalvju ģimene

Apbrīnas vērta ir muižas saimnieku neatlaidība, vēriens, kas licis atdzimt muižai, turklāt te var arī pasmelt idejas sava mājokļa un apkārtnes iekārtošanai.

"Lai kā mums patiktu vēsturiskais, šī ir 21. gadsimta muiža, kuru mēs gribam izveidot nevis kā muzeju, bet tā, lai tajā varētu ērti un komfortabli dzīvot ārpus pilsētas," neslēpj Aldis.

Lieli palīgi muižas atjaunošanas un labiekārtošanas darbos bijuši ne tikai nolīgtie speciālisti, bet arī pašu zināšanas un idejas. Piemēram, Alda darbs jau vairāk nekā 20 gadus saistīts ar nekustamo īpašumu attīstību, bet Ilze ieguvusi profesionālu izglītību interjera jomā, studējot universālo dizainu. Iegūtās zināšanas tiek pielietotas arī praktiski, piemēram, veidojot mājas interjeru un iekārtojot apkārtni. Viņa savam bakalaura darbam arī izvēlējusies un veidojusi objektu – dzīvojamo māju, kas ir pie muižas.

Muižā ir atjaunota arī klēts, atpūtas vieta ar kublu, kā arī ir izveidota jauna dzīvojamā māja, kurā ir mājīgi numuriņi ar dažādām interjera odziņām. Saimnieki atklāj, ka drīzumā muižā būs arī spa, kur varēs baudīt nesteidzīgu atpūtu un ūdens priekus.

Berķenes muiža 2018. gada septembrī

Ēkas šarmu pastiprina vēsturiskās detaļas, piemēram, koka sijas, kas saglabājušās no celtnes pirmsākumiem, kā arī nededzināto ķieģeļu siena. Kā stāsta Aldis, muižai 1890. gadā bijis savs ķieģeļu ceplis un šie ķieģeļi izmantoti arī mājas būvniecībā.

Idejas, ko aizlienēt savām mājām

Telpaugu podus var likt uz lielām koka ripām, tās kalpos ne tikai kā skaists interjera dekors, bet arī pasargās grīdu no iespējamā mitruma. Tāpat grāmatām nav nepieciešami lieli un masīvi skapji, tā vietā var izmantot sienu un durvju ailas, kurās izbūvēti plaukti lasāmvielai.

Muižas guļamistabās skaists interjera elements ir vēsturiskās koka sijas. Dažās no tām var saskatīt arī gravējumus, kas atgādina par vēsturi. Kā pastāstīja saimnieks Aldis, tā esot numerācija, lai varētu saprast, kur pēc rekonstrukcijas katrai sijai paredzēts atrasties. Pie logiem nav aizkaru stangu, tie iestrādāti koka sijās.

Kungu nama lielajā numurā atzinīgi vērtējams dzeramā ūdens risinājums – te neatrast plastmasas pudeles, ūdens tiek pildīts vairākkārt izmantojamā stikla pudelē, kas atbilst "zerowaste" jeb bezatkritumu dzīvesveida idejai.

Muižā daudzviet kā interjera dekori izvietoti arī dažādi rudens labumi, piemēram, vārpas, kastaņi, fizāļi, kumelītes un citi augi. Kumelītes nav jānoliek skapī vai kādā burkā, lai tās izmantotu tējas pagatavošanai, bet augu var ielikt māla traukā. Savukārt fizāļus un citus augus var nopūst ar zelta krāsu.

Piemēram, vecie ēkas pamati un sienas vasarā pārvēršas par ziedošām puķu kupenām. Logu ailās ērti iekārtojušies puķupodi. Puķes var stādīt ne tikai ierastajos māla podos, bet arī, piemēram, šarmantās koka mucās.

Bijušās ēkas pamatos izveidots atpūtas stūrītis. Tur novietoti atpūtas krēsli, galds, kā arī kubls, kur baudīt ūdens priekus zem zvaigžņotās debess juma. Vakaros akmeņainās sienas izgaismo lampiņu virtenes, kas novilktas pāri atpūtas zonai.

Visai interesanta ideja izmantota malkas žāvēšanai un novietošanai, proti, malka ir nevis tradicionāli sanesta grēdās malkas šķūnī, bet gan kalpo kā dizaina elements ēkas sienai. Gar to vējā lēni šūpojas ķēdēs iekārti puķupodi.

Arī par dīķa labiekārtošanu saimniekiem ir kāds stāsts, jo to neviens nebija tīrījis kopš kara laikiem, tas bija aizaudzis ar dūņām un zālēm. Dīķa tīrīšanas laikā atrasta it kā aviācijas bumba, kas beigās izrādījusies centrifūga, nevis sprādzienbīstams priekšmets. Dīķis pašlaik ir 3,5 metrus dziļš, vasarās tas žūst ārā, bet jau no rudens ūdens līmenis lietus rezultātā atkal paaugstinās. Dīķī ir arī iestrādātas trīs kilometrus garas siltumsūkņu caurules, kas palīdz apsildīt muižas ēku.

Galerijā zemāk vari aplūkot un smelties dažādas iedvesmojošas idejas ne tikai sava dārza un apkārtnes labiekārtošanai, bet arī interjeram.

"Tavs Dārzs" Berķenes muižā viesojās pēc "Lauku ceļotāja" ielūguma projekta "Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu atjaunošana. Vēsturisko Dārzu Tūrisms" (LatLit-181) ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programma 2014. - 2020. gadam no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.