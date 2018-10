Foto: Neparastā māja Havaju salās, kas uzbūvēta uz pasaulē lielākā vulkāna

Mājas tiek būvētas kalnos, klintīs, bet, kā izrādās – arī uz vulkāniem. Viens šāds neparasts nams uzcelts uz pasaulē lielākā vulkāna Mauna Loa, kas atrodas Havaju salās. Neparastā māja ieguvusi arī visai zīmīgu nosaukumu "Phoenix House" (Fēniksa māja), kas stalti uzslieta uz pelēkās lavas sabiezējumiem.

Šajā apgabalā reiz viss zaļojis, bet 1990. gadā to pārpludinājušas karstās lavas straumes, kas plūdušas no netālu esošā Kalapana vulkāna. Mājas celtniecībai ir arī simboliska nozīme, jo šādi tiek parādīts, ka lietas var atdzimt no pelniem. Māja pavisam pabeigta 2017. gada 3. maijā, ziņo portāls "Artistreehome".

Kā vēsta "Cater News", tā atrodas vien aptuveni sešus kilometrus no 100 metrus augstā lavas "ūdenskrituma", kas gāžas iekšā okeāna ūdeņos. "Mēs uzbūvējām šo māju dziļā cieņā pret Māti Zemi," skaidrojis "Fēniksa mājas" dizaineris Vills Beilharzs.

Aptuveni 41 kvadtrātmetru lielā māja ir pieejama arī visiem ceļotājiem un atpūtniekiem, jo to var izīrēt naktsmītņu rezervēšanas uzņēmumā "Airbnb" vien par 131 eiro diennaktī. Tā ir aprīkota ar elektrību, bezvadu internetu, dušu un citām ekstrām. Mājā ir virtuve, kas apvienota ar dzīvojamo telpu, guļamistaba un vannasistaba. Virtuve ir aprīkota ar visu nepieciešamo, jo tajā ir ne tikai ledusskapis, kafijas kanna, bet arī plīts virsma, kur pagatavot maltīti.

Kā vislielākais ieguvums tiek minēts tieši neparastais skats, kas paveras no mājas logiem, jo visapkārt ir vecās lavas straumes, kas ir tumši pelēkos krāsu toņos. "No loga tālumā var redzēt garaiņus, kas paceļas no lavas straumēm, kuras satiekas ar okeānu, lai atkal radītu jaunu zemi," teikts "Airbnb" lapā.