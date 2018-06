Atvaļinājumu laiks sācies – padomi, kā nodrošināt mājokļa drošību

Pirms dodies atvaļinājumā un atstāj savu māju bez uzraudzības, padomā par mājokļa drošību un izdari visu iespējamo, lai zagļi netiktu tajā iekšā. Par svarīgākajiem punktiem mājokļa drošībā konsultē Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 2. nodaļas priekšnieks Dāvis Ķepītis.

"Sākoties vasarai, iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas atvaļinājumu izmantot, lai dotos ārpus ierastās vides, iepazīstot Latvijas dabas skaistumu vai apceļojot tālākas zemes. Lai, atgriežoties no atpūtas, nenāktos attapties pie zagļu iztukšotas dārglietu lādītes vai bez vērtīgas elektronikas, Valsts policija atgādina jau laikus parūpēties ar mājokļa drošību. Tāpat iedzīvotāji ir aicināti pievērst uzmanību apkārtnē redzamām aizdomīgām personām un automašīnām, ziņojot likumsargiem pa tālruņa numuru 110," atgādina Gita Gžibovska.

Gžibovska stāsta: "Mājokļu apzagšanas problēma ir aktuāla gadu no gada. Šobrīd Rīgas reģionā vidēji dienā tiek reģistrētas četras vai piecas zādzības no mājokļiem. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad Rīgas reģionā vērojams mājokļu apzagšanas gadījumu skaita kāpums."

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 2. nodaļas priekšnieks Dāvis Ķepītis norāda: "Zādzībām no mājokļiem piemīt sērijveida raksturs. Pamatā ar to nodarbojas personas, kurām šīs zādzības ir kļuvušas par iztikas avotu. Līdz ar to, aizturot personas un personu grupas, uzreiz redzams zādzību skaita kritums. Savukārt pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietām šīs personas gandrīz vienmēr atsāk noziedzīgās darbības."

Ķepītis norāda uz svarīgiem pasākumiem, kas jāievēro dzīvokļu un privātmāju saimniekiem ikdienā un, it sevišķi, dodoties ilgi gaidītajā vasaras atvaļinājumā:

Vienmēr aizslēdz sava mājokļa durvis. 25 procenti zādzību no mājokļiem notiek tāpēc, ka to saimnieki nav aizslēguši durvis. Jāatzīmē, ka saimnieki pieļauj šādu kļūdu, ne vien dodoties prom, bet arī atrodoties mājās.

Foto: Shutterstock

Pieslēdz signalizāciju. Apsardzes uzņēmumu pakalpojumu izmantošana var ievērojami atvieglot mājokļa pieskatīšanu esot prom. Ja mājoklis vai birojs aprīkots ar signalizācijas iekārtām, neaizmirsti prom ejot signalizāciju aktivizēt!

Palūdz kaimiņiem pieskatīt mājokli. Labas attiecības ar kaimiņiem atmaksājas. Dodoties prom uz ilgāku laiku, jāaprunājas ar uzticamajiem kaimiņiem, lūdzot pievērst uzmanību tam, kas notiek mājokļa apkārtnē. Jābrīdina kaimiņi, ka redzot jebkādas aizdomīgas personas vai automašīnas, nekavējoties jāzvana policijai. Tāpat kaimiņiem var lūgt iztukšot pastkastīti, jo pārpildīta pastkastīte garnadzim signalizēs, ka saimnieku ilgi nav bijis mājās.

Aizver logus un balkona durvis. Arī vēdināšanas režīmā atstāti logi un balkonu durvis ievērojami atvieglo zagļu iekļūšanu mājoklī. Jāņem vērā, ka zagļi mēdz iekļūt mājokļos ne tikai pa atvērtiem pirmo stāvu logiem, bet, izmantojot balkonus, arī pa otro un trešo stāvu logiem.

Foto: Shutterstock

"Savukārt, ja dzīvo tieši privātmājā, palīdzēt var arī labi izgaismots pagalms, kustības sensori un mājas mīlulis suns. Tāpat būtiski vakara stundās turēt aizvērtus aizkarus un žalūzijas, jo garnadži pa privātmāju lielajiem logiem var noskatīt vērtīgas mantas un izpētīt iedzīvotāju dienas režīmu un ikdienas paradumus, lai vēlāk izdarītu noziegumus.

Pamanot aizdomīgas personas un automašīnas, kurās iekšā esošās personas, iespējams, novēro svešus īpašumus, Valsts policija aicina nekavējoties ziņot likumsargiem pa tālruņa numuru 110. Saņemtā informācija var būt ļoti noderīga izmeklēšanā," uzsver Gita Gžibovska.