Kā apturēt traku suni vai saglabāt svaigas olas – 100 gadus senas sadzīves gudrības

Ap 1880. gadu tabakas ražotāji Amerikā sāka cigarešu paciņās ievietot biezāka papīra kartītes, lai mīksto iepakojumu padarītu stingrāku. Drīz pēc tam viņiem radās ideja, ka uz šīm kartītēm varētu drukāt dažādus zīmējumus, atjautības uzdevumus, populāru cilvēku un skaistu meiteņu attēlus, veicinot pārdošanu un ļaujot saviem klientiem krāt dažādas kolekcijas.

Šādas kartītes tika ražotas līdz pat pagājušā gadsimta 40. gadiem, un kolekcionāru aprindās tās joprojām ir ārkārtīgi populāras un pieprasītas. 2007. gadā fiksēta līdz šim augstākā cena, ko kāds kolekcionārs samaksājis par vienu no šīm kartītēm - par 2,8 miljoniem dolāru tika iegādāts beisbola spēlētāja Honusa Vāgnera attēls. Interesanti, ka Vāgners bija ļoti aktīvs smēķēšanas pretinieks.

Ap 1910. gadu "Imperial Tobacco Co" Belfāstas, Londonas un Ogdenas filiāles klajā laida īpašu kartīšu sēriju "How to", kurā apkopoti dažādi atjautīgi padomi gan ikdienai, gan ārkārtas situācijām, stāstot gan to, kā izgatavot ugunsdzēšanas šķīdumu, gan kā apturēt trakojošu suni. Vārdu sakot, kā risināt dažādas dzīves problēmas.

Jāņem vērā, ka šīs kartītes tapušas pirms 100 gadiem, kad drošības jautājumi nebija tik aktuāli. Šī iemesla dēļ neiesakām nevienu no šīm idejām, lai cik spīdošas tās būtu, atkārtot un izmēģināt, uztverot šo vienkārši kā izklaidējoši informatīvu materiālu.