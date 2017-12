Kā ikdienā mazgāt sasmakušos virtuves dvieļus

Tā kā virtuves dvieļi bieži nonāk saskarsmē ar mitrumu un ēdienu, tad tie agri vai vēlu pat pēc izmazgāšanas nepatīkami ož. Vai tiešām dvieļi šādās reizes ir jāmaina pret jauniem, pat tad, ja tie joprojām labi uzsūc mitrumu un izskatās gana pieklājīgi?

Portāli ''How to Clean Stuff'' un ''Safabee'' sniedz padomus, kā izmazgāt smaku no dvieļiem un kā tos pareizi lietot.

Liec bļodā dvieli, pievieno tasi galda etiķa, mazliet veļas mazgāšanas līdzekļa, pielej siltu ūdeni un pēc samaisīšanas atstāj mērcēties vismaz uz 20 minūtēm. Pēc tam kārtīgi izmazgā un vairākas reizes izskalo dvieli remdenā ūdenī. Etiķim vajadzētu likvidēt uzsūktās smakas, kā arī novērst radušos traipus.

Etiķi un veļas pulveri var aizstāt arī ar sodu, jo atšķirībā no veļas mazgāšanas līdzekļiem, soda daudz labāk uzsūc nepatīkamo smaku.

Ja nevēlies izmantot sodu vai etiķi, tad var izlīdzēties ar veļas ziepēm, arī tās ļoti veiksmīgi likvidēs nepatīkamās smakas un mikrobus.

Efektīvs smakas likvidētājs virtuves dvieļiem ir arī balinātājs. Pievieno ēdamkaroti balinātāja mazgāšanas reizē, pēc tam kārtīgi izskalo un izžāvē dvieli.

Noderīgi!