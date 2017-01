Kad kanalizācija jau aizsērējusi, tad jāmeklē pēc padomiem, kā to likvidēt un situāciju vērst par labu. Tomēr arī pārējos brīžos vērts ievērot, ko liet un ko labāk neliet izlietnē, lai kas tāds neatkārtotos, tāpēc ņem vērā šos tautas padomus un nenodari kaitējumu kanalizācijai.

Ja vannasistabā vēl nav grūti ievērot noteikumus par to, ko liet un neliet izlietnē, tad virtuvē ar to klājas grūtāk, jo ēdiena gatavošanas laikā nereti par to aizmirstam un lejam visu pēc kārtas, taču sekas var būt pat ļoti nevēlamas.

Viens no biežākajiem kanalizācijas aizsērējumu cēloņiem ir kafijas biezumi. Jebkurš santehniķis atkal un atkal atgādinās, ka nav vēlams tos liet izlietnē, jo tie uzbriest, veido nogulsnes un laika gaitā rada aizsērējumu. Ja ir iespēja, biezumus vienmēr met miskastē, noskalo klozetpodā, bet nekādā gadījumā neliec krūzes ar biezumu nosēdumiem trauku mazgājamā mašīnā.

Tāpat kā kafijas biezumi, arī citas ēdiena paliekas var kaitēt kanalizācijai un sifonam, tāpēc raugies, lai visi ēdiena pārpalikumi neaizskalotos. Jo īpaši tas attiecas uz zaļumiem, beramo tēju, salātiem, augļiem, dārzeņiem, kas, lai arī smalki sagriezti, nogulsnēsies un veidos aizsērējumu.

Ēdiena gatavošanas laikā jāatceras, ka tikko karsēto eļļu nekādā gadījumā nedrīkst liet izlietnē. Vairumā izlietņu nav vēlams liet arī verdošu ūdeni. Vēl lielāks bieds no iepriekš minētajām vielām ir tauki, piemēram, kas pāri palikuši no cepeša gatavošanas. Karsti tauki ir šķidri, bet tie atdziestot sabiezē un veido biezas nogulsnes, kas visai ātri var radīt aizsērējumu. Kā zināms, taukus nav nemaz tik viegli nomazgāt no traukiem, kur nu vēl tos likvidēt kanalizācijas caurulēs.

Ja tikusi gatavota karamele vai cukura sīrups, nekādā gadījumā nelej to vēl pavisam karstu izlietnē, jo tas atdziestot sacietēs un veidos biezu kārtu notekā, turklāt karsts cukurs pārsniedz 100 oC temperatūru un tādā veidā var sabojāt kādu virsmu.

Ņem vērā, ka izlietnē nedrīkst liet arī skābes, sārmus, indes, kā arī jebkādus dezinficējošus līdzekļus lielos daudzumos.

Ja nu tomēr visi šie padomi lasīti par vēlu un jādomā, kā likvidēt aizsērējumu, noderīgus padomus var iegūt šeit.