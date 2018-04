Efektīvas metodes, kā likvidēt nepatīkamo smaku ledusskapī

Pat tad, ja ledusskapis salīdzinoši nesen tīrīts, var gadīties, ka to atverot, jūtama nepatīkama smaka, kas radusies ne tāpēc, ka kāds produkts sabojājies. Kādā veidā likvidēt nelāgo smaku?

Vispirms vajadzētu rūpīgi izpētīt, vai pie smakas parādīšanās nudien nav vainojams kāds sabojājies produkts, vai kaut kur nav satecējis ūdens un tas nav sācis smakot utt. Ja tā, tad novērs cēloni. Taču, ja viss ir tīrs, arī tad smaka var būt, un šādos gadījumos līdzēs dažādi produkti, kas to absorbēs.

Ar šādu problēmu saskāries ne viens vien ''Cālis'' foruma lietotājs, un arī šajā sakarā aktīvisti min, ka reizēm smaka uzrodas ne no bojātiem produktiem. Tad nu šādās reizēs līdzēs gan ledusskapja izmazgāšana (izņemot visus produktus) ar etiķūdeni – tas ļoti labi uzsūcot smakas. Etiķūdeņa vietā var izmantot arī siltu ūdeni, kurā izšķīdināta soda. Pleķu nomazgāšanai sodu var uzbērt uz konkrētām vietām, tad būs vēl vieglāk nomazgāt netīrumus.

Kas attiecas tieši uz smaku novēršanu, no mājās pieejamiem produktiem var droši lietot kafijas biezumus, kas pāri palikuši pēc dzēriena malkošanas. Ieber tos kādā trauciņā un ieliec ledusskapja plauktā. Biezumi dažu dienu laikā uzsūks visus aromātus. ''Quick and Dirty Tips'' bez šīm metodēm piemin arī auzu pārslas. Uzbriedinātas liek kādā traukā un ļauj tām uzsūkst nelāgos aromātus.

Kafijas biezumu vietā var likt arī no iepakojuma izņemtu aktīvo ogli. No pulverveidīgajiem produktiem foruma aktīvisti pārbaudījuši arī rupjā sāls, sodas un pat vanilīna efektivitāti. Ieber kādu no minētajām sastāvdaļām kādā nelielā traukā un ļauj uzsūkt tam smakas. Pēc dažām dienām produkts jāizmet, lai tas nesāk bojāties un radīt jaunas smakas.

Vēl ļoti labs veids, kā likvidēt nevēlamo aromātu – ielikt plauktā citronu daivas vai vienkārši uz pusēm pārgrieztu citrusu. Arī šis auglis visai ātri uzsūks smakas, tāpat kā nomizots sīpols. Starp citu, šim nolūkam derēs arī pāri palikušais citrons pēc sulas spiešanas, tāpat arī sīpoli, kas sagriezti par daudz kāda ēdiena gatavošanai. Ja netīk neviens no šiem variantiem, veikalā var iegādāties speciāli šim nolūkam paredzētu aromatizētāju.