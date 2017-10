Diegu lampiņu virtene – kā notīrīt putekļainās bumbiņas

Līdz ar lietainajām rudens dienām, tumšajiem vakariem un rudenim raksturīgo drūmumu no plauktiem izceļam diegu lampiņu virtenes, liekot tās logos, uz plauktiem, pie gultas rāmja vai kur citur, padarot omulīgāku noskaņu. Laika gaitā diegu bumbiņas sakrāj putekļus, tāpēc šeit atradīsi ieteikumus, kā tām atgūt tīrību.

Tā kā virtenei uz katras spuldzītes ir uzsprausta diegu bumbiņa, katra no tām laika gaitā uzkrāj putekļus. Ar mitru lupatiņu šeit līdzēts nebūs – tādējādi var tikai sabojāt pašu bumbiņu un nosmērēt to vēl vairāk. ''Cotton Ball Lights'' rekomendē izmantot vien sauso tīrīšanu, izmantojot mazo putekļu sūcēju vai kādu birstīti, ar ko izdosies izslaucīt putekļus no šaurajām spraugām. Ar mitrumu nevajadzētu aizrauties divu apsvērumu dēļ – var sabojāt bumbiņas un arī pašas spuldzītes, ja tās nonāk saskarsmē ar mitrumu.

Birstītes vietā var izmantot zobubirsti, kas visai labi palīdzēs izberzēt smalkos putekļus starp savītajiem diegiem. Ja mājas ir putekļu slotiņa, arī tā var noderēt šim darbiņam, apslaukot virteni pirms iekarināšanas iecienītajā vietā. Negribot izgaiņāt paklājus pa visu istabu, var paņemt drēbju tīrīšanas rullīti ar lipīgo papīru, kas ļoti labi noņems gan putekļus, gan citus pielipušus gružus. Protams, ķēpa būs liela, katru bumbiņu tīrot, taču efekts būs labs.

Ja vēl tikai alksti pēc šādas virtenes vai vēlies krājumus papildināt ar vēl kādas krāsas virteni, palūko šo pamācību, kur visai saprotami demonstrēts, kā šādu gaismekli uztaisīt pašam.