Vienkāršs triks, kā izrotāt eglīti ar mākslīgo sniegu

Pagaidām par sniega kupenām nevaram priecāties, taču Ziemassvētki vairs nav aiz kalniem un svētku sajūtu nereti rada tieši balto sniegpārslu klātbūtne. Sniegotu noskaņu var iegūt arī iekštelpās, uzbirdinot to uz eglēm, zariem vai kādām kompozīcijām. Kādā veidā? Te būs pamācība!

Mājas preču veikalos var iegādāties mākslīgo sniegu paciņās, taču tas pats par sevi ir tik viegls un pūkains, ka viegli nobirs no skujām, ja tiks vienkārši uzkaisīts uz zariem. Lai sniedziņš pie mazākās gaisa plūsmas tomēr paliktu uz zariem, aizlienē šo pamācību no ''At Home with Kristyn Cole''.

Bez mākslīgā sniega (to var pagatavot arī pats, vadoties pēc šīs pamācības) vajadzīgs arī caurduris, pudelīte ar pulverizatoru un ūdens. Ūdeni iepildi pudelē, bet mākslīgo sniegu uzmanīgi ieber caurdurī, ar kura palīdzību būs visvieglāk vienmērīgi izbārstīt sniegu. Vispirms ar ūdeni apsmidzini vietu, kur vēlies bērt sniedziņu. Ar ūdens daudzumu aizrauties nevajag – pietiks, ja uzsmidzināsi vieglu migliņu. Uzreiz pēc tam ar caurdura palīdzību uzkaisi sniedziņu, lai tas pielīp pie mitrajām skujām. Daļa noteikti tāpat nobirs garām, taču šādi lielākā daļa sniega pieķeps pie zariem.

Ja kaisi egli, tad vislabāk to darīt, sākot no galotnes, jo sniegs birs uz zariem, kur vēl nav kaisīts un būs vieglāk saprast, cik daudz vēl birdināt. Tāpat svarīgi ievērot ūdeni smidzināt tikai pa daļām, lai tas nepagūst nožūt vai notecēt, pirms uzbirdina sniegu. Kad uzbirdināts vajadzīgais daudzums sniega, atkārto nopūšanu ar ūdeni, lai sniegpārslas labāk pielīp. Vēl labāk sanāks, ja pēc nožūšanas egli vai kompozīciju nopūtīsi ar izsmidzināmo līmi aerosolā.

Ņem vērā! Ja vēlies dekorēt egli ar bumbām vai citiem rotājumiem, noteikti dari to pirms sniega kaisīšanas, citādi sniegpārsliņas nobirs uz grīdas.