Apģērba saraušanās un energoefektivitāte – mīti par veļas žāvētājiem

Gatavojoties svētkiem, bieži vien mēdzam prātot ne tikai par to, ko liksim zem svētku eglītes un ar kādu maltīti pārsteigsim savus mīļos, bet arī par to, kāds būs mūsu tērps Ziemassvētku vakarā un Jaunā gada svinībās. Lai bez raizēm varētu veltīt visu savu uzmanību svētkiem un laikam, ko pavadām kopā ar ģimeni, talkā nāk dažādi palīgi, kas krietni atvieglo mājas soli.

Apģērba saraušanās

Neskatoties uz priekšrocībām, ko ikdienā sniedz veļas žāvētājs, sabiedrībā vēl joprojām valda dažādi mīti par veļas žāvētājiem. Ne reizi vien ir dzirdēts, ka apģērbs pēc žāvēšanas veļas žāvētājā kļūst pāris izmērus mazāks. Kā atzīst ''Electrolux'' eksperts Ilvars Grimza, apģērba saraušanos izraisa nevis pati ierīce, bet cilvēku neuzmanība un veļas žāvēšana pārāk augstā temperatūrā, tādēļ pirms tam ieteicams iepazīties ar ražotāja sniegtajiem ieteikumiem uz apģērba etiķetes un tos ievērot. Bieži vien apģērbs tiek pāržāvēts, taču šādu problēmu palīdz risināt veļas žāvētāji ar mitruma sensoriem, kas žāvēšanu pārtrauc, tiklīdz tajā ievietotās drēbes ir sausas.

Woolmark – saudzīgs pret smalkākajiem apģērbiem

Apģērbam no īpaši smalka materiāla, piemēram, kašmiram vai zīdam, ir nepieciešama saudzīga kopšana. Taču maldīgs ir uzskats, ka smalku materiālu izstrādājumus drīkst mazgāt tikai ar rokām vai ķīmiskajā tīrītavā. Apģērbu drīkst gan žāvēt žāvētājā, gan mazgāt veļas mašīnā, ja vien ierīcei ir atbilstošas funkcijas. Pievērsiet uzmanību arī tam, vai ierīce ir saņēmusi Woolmark sertifikātu. Woolmark ir pasaulē plaši pazīstams eksperts vilnas izstrādājumu kopšanas jomā, kas garantē, ka ierīcēs droši var mazgāt un žāvēt vilnas izstrādājumus, kurus līdz šim mazgājāt ar rokām.

Vairāk vietas jūsu mājoklī

Vēl viens populārs mīts par veļas žāvētāju ir tāds, ka tas aizņem daudz vietas. Patiesībā veļas žāvētājs aizņem mazāk vietas nekā veļas žāvēšanas statīvs. Būtiski, ka veļas žāvētāju iespējams novietot teju jebkurā telpā mājoklī, jo ierīcei nav nepieciešams ūdens pievads – tas ļauj veiksmīgi iekārtot un organizēt telpu iekārtojumu. Ja mājoklis ir šaurs un kompakts, veiksmīgs risinājums vietas ekonomijai ir veļas mašīnas ar iebūvētu žāvētāju vai žāvētāja novietošana uz veļas mazgājamās mašīnas. ''Veļas mazgājamās mašīnas ar iebūvētu žāvētāju ir populāra ierīce mazākos mājokļos, jo tā aizņem mazāk vietas un drēbes uzreiz pēc mazgāšanas tiek izžāvētas, attiecīgi jūs varat izņemt pilnīgi sausu apģērbu," komentē speciālists.

Videi draudzīgs risinājums

Veļas žāvētājs ir energoefektīva ierīce, kas žāvēšanas ciklu pielāgo veļas tilpnē ievietotajam veļas daudzumam. Piemēram, jaunākās paaudzes A+++ enerģijas klases veļas žāvētājā, iestatot kokvilnas programmu, astoņus kilogramus smagas veļas žāvēšana patērēs aptuveni 1.99kWh elektroenerģijas. Priekšrocība tik mazam elektroenerģijas patēriņam ir iespēja veļas mašīnu un žāvētāju izmantot vienlaicīgi, neraizējoties par abu iekārtu darbināšanu atsevišķos elektrotīklos.

Kā vienu no faktoriem, kādēļ daudzi joprojām uz veļas žāvētāju raugās skeptiski, eksperts min informācijas trūkumu. ''Iespējams, maldīgos uzskatus veicina nezināšana par to, ka veļas žāvētājs ne tikai žāvē, bet veic arī dažādas citas funkcijas, piemēram, padara veļu mīkstāku, kā arī izlīdzina krunciņas apģērbā." Veļas žāvētājs palīdz atbrīvoties arī no putekļiem drēbēs, dzīvnieku spalvām un dažādiem alergēniem, tādējādi padarot māju tīrāku.