Ne tikai gardumu cepšanai – neierastas idejas cepumu formiņu izmantošanai

Vienalga, kāda būtu formiņa – piparkūku vīriņa, sirds, eglītes vai mēness veidolā, jebkuru no tām var izmantot ne tikai kā trafaretu cepumiem, bet arī galda klājumā, egles rotāšanā, desertu pasniegšanā un pat sveču liešanā!

Tā kā svētku laikā teju katra mājās no krājumiem izvilktas dažādu cepumu formiņas, ''Good House Keeping'' nāk talkā ar vairākiem neparastiem ierosinājumiem to izmantošanā. Tā kā svētku galda noformējumā bieži tiek izmantotas galda salvetes, to var ievērt formiņā, lai glītāks noformējums un audums neatlokās vaļā pa visu šķīvi.

Skaisti izskatīsies, ja formiņas iesiesi garākā striķī un to izmantosi kā virteni. Skaisti izskatīsies gan eglē iekārta, gan durvju ailē, logā, pie kamīna malas vai kur citur. Vēl ļoti glīti izskatīsies, ja formas salīmēsi cieši vienu pie otras, veidojot vainagu, ko piestiprināt istabā vai pie ārdurvīm.

Ja esi ieplānojis pamēģināt vai arī jau regulāri pats lej sveces, interesantu formu iegūšanai noderēs šie konditorejas atribūti. Šim izmantojumam izvēlies augstākas formas, lai svece nesanāk pārāk lēzena. Līdzīgi kā ar svecēm, to pašu var darīt arī ziepju liešanā, un te gan nav ierobežojumu izmērā – var izmantot pat mazāko formiņu, jo ziepes tāpat pildīs savu funkciju.

Tiem, kuriem pašiem patīk darināt lietas, var formiņas izmantot kā trafaretus auduma izgriešanai, lai pēc tam pats uzšūtu eglītes rotājumus. Ja izmanto sāls mīklu, arī šajā gadījumā formiņas pat ļoti labi noderēs rotājumu veidošanā.

Cepumu formiņas ļoti labi iederēsies arī dažādās svētku kompozīcijās – droši ielīmē tās vainagā, galda dekorā vai kādā citā svētkiem par godu veidotā floristikas darinājumā.

Glītajās formiņās var sapildīt masu un pagatavot putnu barību glītā veidolā. Pēc tam, kad masa sacietējusi, putnu našķi izkrati no formas un iekar kokā vai kur citur ārā, lai lidoņi cienājas.

Ja gribas formiņas izmantot kulināriem eksperimentiem, ļoti labi tās sevi attaisnos, gatavojot noformējumu siltajiem dzērieniem, piemēram, uzkaisot kanēli vai kakao kādā formiņā – turi formu virs krūzes un kaisi garšvielu formas ietvaros. Iegūsi restorāna cienīgu noformējumu! Vēl var izspiest maizi formiņās, apgrauzdēt un celt galdā interesantas uzkodas.

Cepumu formiņas, kurām arī vidū ir neliels caurums, var izmantot kā svečturus. Ja svečturis nesanāk, formiņā apkārt svecei var sabērt kādus graudus, lai garā svece stabili turētos.