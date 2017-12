Tomātu mērces un kečupa traipi - kā tos veikli izmazgāt

Kečups vai tomātu mērce ir vieni no tiem pārtikas produktiem, garšas piedevām, kurus ikdienā izmantojam ļoti bieži. Tas, ka reizēm ar spilgti sarkano masu sanāk nošmucēt drēbes, nav nekas traks, ja zina, kā pareizi un veikli traipus no apģērba izmazgāt.

Šāda veida traipi nav no tiem, kuru izmazgāšanu atlikt uz vēlāku laiku. Uzreiz noskalo apģērbu ar vēsu ūdeni un pēc tam mazgā to ar sūkli, kas samitrināts ar etiķi. Noteikti neliec apģērbu uzreiz veļas mašīnā, vispirms traips ir maksimāli jāizmazgā ar rokām.

"The Spruce" raksta, ka auksts ūdens jāizmanto tāpēc, ka karstais stimulēs traipu iesūkšanos vēl dziļāk. Šī iemesla dēļ arī aukstā ūdens strūklu uz apģērba jālej no kreisās puses – tas virzīs netīrumu uz āru. Neskatoties uz to, vai apģērbs tiek mazgāts uzreiz pēc drēbes sasmērēšanas vai kādu brīdi vēlāk, noteikti ar karotīti jānoņem mērce nost un jāatstāj tikai pleķis.

Kā minēts iepriekš, traipu varēsi izmazgāt ar etiķī samitrinātu sūkli vai ierasto veļas mazgājamo līdzekli. Lai nesabojātu audumu, noteikti izlasi, kas rakstīts uz lietošanas instrukcijas vai pamēģini paberzēt sūkli kādā nelielā, mazāk redzamā stūrītī. Ja kečups vai tomātu mērce uzkritusi uz baltas krāsas drēbēm, apsver arī balinātāja izmantošanu. Tāpat paturi prātā, ka mazgāšanu vajadzētu sākt nedaudz lielākā rādiusā ap traipu, lai ierobežotu tā izplešanos.

Atceries, ka pēc mazgāšanas un pirms padarītā darba pārbaudes nevajag ļaut apģērbam izžūt līdz galam – ja pleķis tomēr nebūs izmazgāts, pēc izžūšanas to izdarīt būs vēl krietni grūtāk. Ja tomēr traipu nav izdevies līdz galam iztīrīt, paberzē to vēlreiz ar tīrīšanas līdzekli, iemērc siltā ūdenī uz 30 minūtēm un pēc tam kārtīgi izskalo.

Taču, starp citu, vai zināji, ka kečups ir lielisks līdzeklis vara priekšmetu tīrīšanai? Izrādās, ka speciālisti to iesaka izmantot arī auto virsbūves pulēšanai! Šajā rakstā atradīsi vēl citus pārtikas produktus, kurus vari izmantot kā tīrīšanas līdzekļus.