Bez sapiņķerēšanās – kā kompakti noglabāt lampiņu virtenes

Tiem, kas jau nolēmuši omulīgās gaismiņu virtenes likt dziļākos plauktos uz ilgāku laiku, noderēs priekšlikumi, kā garos un piņķerīgos vados noglabāt, lai nākamreiz nav jāzaudē pacietība to atpiņķerēšanā.

Lai cik pārliecināti būtu, ka rūpīgi satīta virtene vienā bumbā, tā būs attinama tad, kad vajadzēs atkal izmantot, tā nebūs. Visbiežāk, pārcilājot mantas, vadi satinas tā, ka pēc tam tie jāvērpj kā zirnekļutīkli.

Nav nemaz tik vienkārši šīs virtenes nolikt tā, lai pēc ilgāka laika tās būtu viegli atpiņķerēt un iekārt. Visbiežāk lampiņas saķeras vados, neizprotamā veidā sasienas pat mezgli un visādi citādi saviņķelējas.

Viens no veidiem, kā virtenes noglabāt bez iespējas sapiņķerēties – aptīt vadus ap kartona gabaliņiem. Katru virteni aptin savam kartona gabalam, un būs gan viegli atrast katru virteni, gan arī to izkārt, kad vajadzēs, ierosina ''Sand and Sisal''. Kad virtenes aptītas ap kartoniem, tos var likt kastē, maisā, kādā bundžā – kā nu katram ērtāk, bet vislabāk kādā slēgtā vietā, lai virtenes nenoput. Vislabāk izmantot lielāka gabala kartonu, piemēram, A4 lapas izmērā. Atkarībā no virtenes garuma, pielāgo kartonu – derēs arī šaurs, bet garš kartons, kuram ērti aptīt vadu.

Starp citu, ja saglabāts cilindra formas kartons no lielā papīra salvešu ruļļa, izmantot var arī to kā pamatu vada aptīšanai, ierosina ''Ehow''.

Gadījumā, ja mājās pa rokai nav kartonu, ko izmantot, var ņemt arī drēbju pakaramo. Vispirms vada galu aptin ap āķi, tad nostiep līdz pakaramā vienam galam un sāc tīt tam apkārt līdz otram galam, līdz viss aptīts. Šādi pēc tam arī virteni var uzglabāt – iekarinot skapī vai uz kādas naglas, neļaujot satīties ar citiem rotājumiem.

Centies gaismiņu virtenes noglabāt rūpīgi un tā, lai nesabojātu tinumu. Nekrāmē tās vienā maisā ar bumbām, diegiem, spīguļiem, vainagiem un citiem svētku atribūtiem. Atrodi katrai lietai savu vietu, tad arī būs patīkamāk atkal pēc gada rotājumus izvilkt no krājumiem.

Ja nu tomēr glabā virtenes satītā veidā, katru liec atsevišķā maisiņā un tikai tad vienā kastē vai kārbā, citādi viss sajauksies un no rūpīgās tīšanas nebūs liela jēga.