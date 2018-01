Matu perēklis vannas notecē – kā izķeksēt pinkuļus

Vannasistabas tīrīšanas dažkārt var būt īsts izaicinājums. Vannas tīrīšana jau pati par sevi nav no vieglākajām, bet to visu vēl vairāk apgrūtina notecē sakrājušies mati, ko tik vienkārši nemaz neizdabūt, taču netīrīt arī nevar, citādi veidosies aizsērējums.

Pirms ķeries pie lietas, atceries, ka patīkamāk to darīt būs tad, ja uzvilksi gumijas cimdus, un rokas stiepiena attālumā noliksi arī kādu celofāna maisiņu un salvetes. Izvilktos matus varēs salikt maisiņā un tad izmest, lai nesmird miskaste (nekādā gadījumā nenolaid izņemtos matus klozetpodā).

Diemžēl ar tīrīšanas līdzekļu palīdzību vai ūdens skalošanu mati paši no sevis no notekas neiznāks, tāpēc laiku pa laikam nekas cits neatliek, kā vien censties tos izvilkt. Un te var palīdzēt daži ieteikumi, kā to vislabāk izdarīt. Ja ir iespējams, noņem noteces režģi, lai vieglāk izņemt sakrājušos matus. Tā vietā, lai censtos šaurajā spraugā matus savākt ar pirkstiem, izmanto kādus palīgrīkus. Viens no tiem ir knaibles – jā, tās pašas, ko izmanto dažādos remontdarbos. Ar tām ļoti ērti aizķert un izvilkt matus un jau lielākus aizsērējumus. Ne tik dziļām notecēm noderēt var arī pincete vai dziļākām notecēm lielās virtuves knaibles. Vēl var izliekt metāla drēbju pakaramo ar nelielu āķi galā un ar to aizķert un izvilkt matus. Jebkurā gadījumā, ar kādu palīgrīku būs vieglāk aizķert matus dziļāk, nekā tad, ja izmantosi vien pirkstu veiklību.

Vannā ūdens labāk aiztecēs un aizsērējumi tik bieži neveidosies, ja piekopsi regulāri noteci izskalot ar karstu ūdeni, kas aizskalos visas nogulsnes. Vēl ļoti ieteicams reizi mēnesī notecē iebērt dažas karotes sodu un tad lēnām apliet ar šļuku etiķi – masa sāks burbuļot, bet šī savienība ļoti labi attīrīs noteku, ierosina ''Do it Yourself''.

Ieteikums! Pēc katras vannas apmeklēšanas reizes izslauki vannu, lai pēc iespējas mazāk matu aizskalotos uz noteci.