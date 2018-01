Kā atgūt tīrību piedegušam cepeškrāsns režģim

Vienalga, cik bieži tiek lietota cepeškrāsns, agri vai vēlu pienāk brīdis, kad režģim piedeguši tauki un dažādas ēdiena paliekas. Režģi netīrot, bet turpinot lietot, katrā sakaršanas reizē radīsies nepatīkama deguma smaka.

Krietni patīkamāk gatavot un rosīties virtuvē, ja darba zona, tai skaitā cepeškrāsns atribūti, vienmēr būs tīri un kārtīgi. Piedeguša ēdiena traipi ir vieni no grūtāk nomazgājamiem, it īpaši, ja ilgu laiku režģis karsēts nenotīrīts. Taču labā ziņa ir tā, ka pat pamatīgi piedegušu un netīru režģi var nomazgāt. Kā to darīt? Vispirms sagatavo dvieli, kuru nav žēl slapināt un, iespējams, arī sasmērēt. Vēl neiztrūkstoša ir švamme vai sūklis, derēs arī zobu birste vai kāda cita neliela birste, ar ko ērti notīrīt režģi. Un kā tīrīšanas līdzeklis šeit noderēs veļas mazgāšanas līdzeklis – ja tas ir pulveris, ņem aptuveni 150 g, ja tas ir šķidrais līdzeklis, nolej to mazajā krūzītē (150 ml). ''Clean my Space'' norāda, ka veļas mazgāšanas līdzekļu vietā tikpat labi savu darbu padarīs arī trauku mazgājamais līdzeklis – pulveris vai šķidrais.

Kad viss sagatavots, var ķerties pie lietas. Ja ir pieejama, vanna, izmanto to, ja nav, atrodi gana lielu bļodu vai trauku , kurā iemērkt režģi. Vispirms ieklāj dvieli, uzliek režģi virsū un aplej ar karstu ūdeni. Svarīgi izmantot tieši karstu ūdeni, jo tad vislabāk uz netīrumiem reaģēs mazgāšanas līdzeklis. Vislabāk līdzekli (pulveri vai šķidro) pirms pievienošanas izšķīdināt ūdenī, un tad to pārliet iemērktajam režģim. Kad tas izdarīts, jāatstāj režģis mērcēties, un nevis uz dažām minūtēm, bet vairākām stundām – 6-10. Ja atstāsi uz nakti, varēsi būt drošs, ka režģis kārtīgi izmērcēts.

Pēc ilgās mērcēšanas ņem talkā birsti vai švammi un noberzē atmiekšķētos netīrumus. Vajadzētu visiem piedegumiem diezgan viegli nomazgāties. Kad režģis rūpīgi noberzts, noskalo to un liec atpakaļ cepeškrāsnī.