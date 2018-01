Noputējušas un pleķainas – kā kopt koka žalūzijas

Ja ar auduma žalūzijām daudz variantu nav, tās pieļauj vien sauso uzkopšanu, tad ar koka žalūzijām gan ir vairāk veidu, kā atbrīvoties gan no putekļu kārtas, gan pleķiem. Vai koka žalūzijas drīkst slaucīt ar mitru drānu un vai uzpucēšanai var izmantot arī kādu tīrīšanas līdzekli?

Jebkurā gadījumā vispirms vajadzētu žalūzijas notīrīt no putekļiem, un to vislabāk darīt tāpat kā mēbelēm – ar putekļu slotiņu, mikrošķiedras drānu vai putekļusūcēju. Izmantojot putekļusūcēju, noteikti uzliec speciālo uzgali mēbeļu tīrīšanai – tam ir maigāki un mazāki sari.

Lai arī šķiet, ka vieglāk būtu paņemt viegli mitru lupatiņu un ar to noslaucīt katru koka līsti, to nevajadzētu darīt. Koka žalūzijas ir speciāli apstrādātas, un materiāls nav paredzēts saskarsmei ar mitrumu, tāpēc ne ūdeni, ne izsmidzināmus līdzekļus izmantot nevajadzētu, skaidro ''Select Blinds''. Patiesībā tas arī nav vajadzīgs, jo ar sausu lupatiņu visai vienkārši var izdarīt visu vajadzīgo, it īpaši ar mikrošķiedras.

Gadījumā, ja tomēr neizdodas ar noslaucīšanu vien notīrīt pleķus, izmanto papīra salveti – paberzē ar to netīro vietu. Ja arī nav līdzēts, var izmantot speciālu koka mēbeļu tīrīšanas līdzekli. Pats galvenais pēc tīrīšanas atstāt sausu virsmu, citādi tai var parādīties burbulis.

Ja nu tomēr vajadzīgs kāds līdzeklis, var izmantot eļļas ziepes, noslaukot ar tām visas žalūzijas – tad tās iegūs patīkamu spīdumu, ierosina ''Top Cleaning Secrets''.

Koka un jebkuru žalūziju tīrīšanā izmanto gumijas cimdus. Būs gan pašam ērtāk padarīt darbiņu, nenošmulējoties ik pēc katra pieskāriena, gan arī paši putekļi tā nelidos pa gaisu.

Ņem vērā! Vienmēr sāc tīrīt žalūzijas no loga augšpuses, lai putekļi birst uz leju, vēl netīrīto daļu.

Atceries, ka ne tikai redzamā, priekšējā daļa žalūzijām ir noputējusi. Tāpat jātīra arī otra puse, tāpēc iegriez žalūzijas tā, lai priekšplānā būtu otra puse, un tieši tāpat notīri arī to.