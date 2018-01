Zobu pastas notašķīts un matu lakas apsmidzināts – kā atgūt tīrību spogulim

Spogulis vannasistabā par vajadzību pēc lupatiņas pieskāriena prasa itin bieži, un ne jau bez iemesla. Nav grūti spoguli notašķīt ar zobu pastu, matu laku, dažādiem kosmētikas līdzekļiem un arī ūdens pilieniem, kas aiz sevis atstāj blāvus traipus. Un to visu nomazgāt ar ūdeni vien nemaz tik vienkārši nevar.

Lai arī savulaik katras mājsaimnieces lupatiņas labākais aizstājējs spoguļa un stikla virsmu tīrīšanā bija avīzes, mūsdienās tās vairs nav tādas kā agrāk, līdz ar to uz virsmas var pat palikt nosēdumi no tintes. Arī papīra salvetes nebūs tas labākais, ar ko tīrīt virsmu, jo uz tās paliks plūksnaini nosēdumi. Tā vietā vislabāk izmantot vai nu speciālu drānu spoguļu un stiklu tīrīšanai, vai arī mikrošķiedras lupatiņu – ar tām nekad nenošausi greizi.

Ja spogulis klāts ar īpaši netīriem pleķiem, samitrini vates tamponu ar spirtu un notīri netīrumus ar to. Šādi pat ir ļoti ieteicams, citādi, ar lupatiņu tīrot visu virsmu, nosēdumus tikai izsmērēsi pa visu spoguli, ierosina ''Clean my Space''.

Jebkurš spoguļu tīrīšanas līdzeklis palīdzēs tik galā ar uzdevumu, taču bez tā var arī iztikt, aizstājot to ar pašgatavotu līdzekli no ūdens un etiķa (attiecība 1:3). Patīkamākai smaržai var pievienot arī dažus pilienus kādu ēterisko eļļu. Iepildi visu pudelē ar pulverizatoru un uzsmidzini uz spoguļa virsmas. Tad sāc tīrīt spoguli no kreisās puses uz labo, it kā lasot rindiņas. Tādējādi noklāsi visu virsmu, neaizmirstot par nevienu stūrīti. Pašās beigās ar lupatiņu notīri virsmu arī zig-zag veidā. Vienmēr palūko spoguļa virsmu no sāniem, it kā no 45 grādu leņķa, jo bieži vien tikai tad atklājas, kur redzami pleķi, tāpat redzamību ietekmē arī tas, kā krīt gaisma.

