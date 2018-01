Viltīgs paņēmiens, kā nepieļaut dušas aizkaru stangas nokrišanu

Kurš gan nav sastapies ar situāciju, kad dušas aizkari, kas norobežo telpu no vannas vai citas zonas no ūdens šļakatām, nokrīt ar visu stangu, kas it kā stabili ielikta nišā? Izrādās, ir kāds viltīgs paņēmiens, kā stangu nostiprināt tā, lai aizkari nenokrīt pat pie to vilkšanas.

Ja stanga ir piestiprināta pie sienā ieurbtiem stiprinājumiem, tad tā turēsies visai stingri un nekritīs lejā, bet, ja tā ir ielikta tik vien kā starp divām sienām, cieši pieguļot pie virsmas, tāpat var gadīties, ka tā nokrīt. Šāda problēma piemeklē ne vienu vien, bet kāds arī atradis ļoti labu risinājumu, nemaz neurbjot sienā caurumus. ''Lovely etc'' norāda, ka lielisks atklājums ir speciālie filca auduma gabaliņi, ko liek zem mēbelēm, lai nesaskrāpētu grīdu (skatīt attēlu zemāk). Var nopirkt jau gatavus filca gabaliņus, bet tikpat labi tos var izgriezt vajadzīgajā lielumā pats no sloksnes, ko var nopirkt kancelejas preču vai mākslas piederumu veikalos. Foto: Shutterstock Iekar aizkaru stangā, pielīmē filca gabaliņus stieņa galos un tad uzmanīgi to novieto vajadzīgajā augstumā. Pateicoties filcam, arī nenoskrāpēsi sienu. Turklāt, ja šķiet, ka auduma gabals būs redzams, maldies, jo saspiežoties tas kļūs pavisam plāns un nemaz neredzams. Tāpēc ieteicams filca lielumu pielāgot stangas garumam – ja tas būs lielāks, tad gan tas rēgosies. Filcs palīdz stangai pielipt pie sienas un nostiprina to stingrāk pie sienas, tāpēc pie katras mazākās kustības stanga nelidos lejā. Izmēģini arī tu savās mājās šo metodi!