Viegli pagatavojams līdzeklis putekļu slaucīšanai

Biežākais mājas darbs uzreiz aiz grīdas uzkopšanas ir putekļu slaucīšana. Tā vien šķiet – jo biežāk tos tīra, jo ātrāk tie sarodas no jauna. Šajā sakarā jāatceras, ka tikai ar mitru lupatiņu slaukot, putekļi nudien parādīsies vietā atkal no jauna, jo mitrā virsma pastiprina to nosēšanos.

Tā vietā, lai pirktu kādus ķīmiskos līdzekļus veikalā, pagatavo tīrīšanas līdzekli pats. No sastāvdaļām vajadzēs 230 ml ūdens, 2 tējkarotes kastīliju ziepes (vai kādas citas bez smaržvielām un krāsvielām), 1 ēdamkarote olīveļļas (vai kādas cita eļļas, piemēram, kokosriekstu) un trīs vai vairāki pilieni citronu ēteriskās eļļas. Tāpat sagatavo tīru pudeli ar pulverizatoru, kur pildīt līdzekli, norāda ''Live Simply''. Katrs pats var variēt ar ēteriskajām eļļām – ja netīk citronu, var izmantot arī tējas koka, lavandas vai kādu citu eļļu. Tā šajā gadījumā piešķirs līdzeklim patīkamu smaržu. Lai neapjuktu tīrīšanas līdzekļu krājumos, uz pudeles uzlīmē kādu nozīmīti ar nosaukumu, piemēram, putekļu tīrīšanai. Bez eļļas var iztikt, ja nav paredzēts tīrīt koka virsmas, taču, ja ir – eļļa ļoti labi pasargās virsmu no netīrumiem un piedos tai tīkamu spīdumu. Svarīgi izmantot ziepes bez krāsvielām un smaržvielām tieši tāpēc, lai nesabojātu nevienu virsmu un vieglāk uzslaucītu putekļu kārtu, vienalga, vai tā būtu koka, metāla vai stikla virsma. Parasti šādas ziepes var meklēt zīdaiņu un bērnu higiēnas preču plauktos. Visērtāk līdzekli pagatavot ar piltuves palīdzību – visas sastāvdaļas vienkārši iepildi pudelē, to aiztaisi un tad kārtīgi sakrati. Līdzekli uzsmidzini uz mikrošķiedras lupatiņas un slauki virsmu. Atceries, ka līdzeklis katru reizi pirms lietošanas ir jāsakrata, lai sajaucas sastāvdaļas. Ar līdzekli var tīrīt visas virsmas, kur vien sakrājušies putekļi.