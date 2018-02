Mīkstais vannasistabas paklājs – kopšanas likumi, lai tas izskatītos kā jauns

Mīkstais, siltais paklājs vannasistabā ir būtisks elements. Uz tā patīkami uzkāpt gan pēc vannas, gan dušas apmeklējuma, tāpēc parūpējies, lai tas labi uzsūktu mitrumu un sasildītu pēdas, bet reizē arī labi izskatītos interjerā. Ja paklājs jau gana noplucis, iespējams, tas jāmaina pret jaunu, bet varbūt līdzēs tā izmazgāšana, lai tas atkal izskatītos kā pavisam nesen iegādāts.

Vannasistaba nav nekāds izņēmums, un arī šajā telpā, patiesībā pat vairāk nekā domājam, sakrājas putekļi. Tāpēc vispirms paklāju kārtīgi izpurini ārā, svaigā gaisā, bet, ja nav tādas iespējas, izlīdzies ar putekļusūcēju. Pat tad, ja šķiet, ka paklājs nemaz nav tik daudz putekļus sakrājis, izdari to, jo laika gaitā noteikti šķiedrās sakrājušies gana daudz netīrumu un gružu, tai skaitā matu.

Vannasistabu paklāju mazgāšanas biežums atšķiras no tā, cik cilvēki lieto vannasistabu. Jāņem vērā, ka paklājs ir pirmā virsma, ar ko saskarās pēc vannas un dušas, tāpēc biežā mitruma ietekmē šķiedrās var veidoties pelējuma sēnīte. Optimālais paklāju mazgāšanas biežums ir reizi mēnesī, iesaka ''Merry Maids''.

Kad no sausajiem netīrumiem paklājs atbrīvots, var ķerties pie slapjās mazgāšanas. Lielākoties visus paklājus var mazgāt arī veļas mašīnā, taču svarīgi izraudzīties to piemērotāko režīmu.

Visbiežāk vannasistabas paklāji ir no polipropilēna, kokvilnas vai akrila, un visos gadījumos to mazgāt ieteicams ne augstākā temperatūrā par 30 grādiem. Karstākā temperatūrā šķiedras var padilt, paklājs var zaudēt krāsu un pievilcību, norāda ''House Wife How Tos''.

Pievieno nedaudz veļas pulveri vai šķidro mazgāšanas līdzekli, bet nav vajadzība pievienot veļas mīkstinātāju, tas var tikai sabojāt paklāja šķiedras. Nepārspīlē ar pulvera vai līdzekļa dozu – nav vajadzība pievienot tik daudz līdzekļa, kā situācijās, kad pielādēta pilna veļas mašīna.

Noteikti nemazgā paklāju kopā ar drēbēm, apaviem vai kādām tekstilijām. Ja ir vairāki šādi paklāji, mazgā tos vienlaicīgi, bet, ja ir tikai viens paklājs, var pievienot līdzīga auduma izstrādājumus. Piemēram, ja tas ir kokvilnas paklājs, tad kokvilnas dvieļus, ja tas ir mīkstais polipropilēna paklājs, iespējams, mājās ir halāts no līdzīga auduma. Veļas mašīnai uzstādi zemu centrifūgas režīmu, jo arī tas ietekmē to, kā paklājs izskatīsies pēc mazgāšanas.

Pēc mazgāšanas paklāju kārtīgi izpurini un sabužini, it īpaši, ja tas ir skariņu paklājs. Pēc tam izklāj to vai uzkarini uz veļas žāvētāja, lai tas vienmērīgi izžūst. Neliec paklāju uz krāsns vai kamīna malas, ļauj tam izžūt mērenā temperatūrā, citādi tas kļūs raupjš un stingrs. Neizmanto arī veļas žāvētāju!