Šrubējam vannu! Ieteicamie līdzekļi un darba gaita uzkopšanā

Vannasistaba ir no tām telpām, kur putekļi, kaļķakmens nosēdumi un citāda netīrība rodas visātrāk. Lai brīvajās stundās varētu izbaudīt spa noskaņu vannā, jau pirms tam to kārtīgi izšrubē, un prieku nekas nesagandēs.

Nekas tā nespēj sabojāt prieku vannoties, ja redzamas neizmazgātās šuves, ūdens pēc tam kārtīgi neaizskalojas, jo notecē sakrājušies mati, u.tml. likstas. Taču vannas pucēšana nav tas pats, kas trauku mazgāšana, un kurš katrs līdzeklis nederēs, ja vien nevēlies sabojāt vannas izskatu, piemēram, ar spēcīgi ieēdušām strīpām no tīrīšanas līdzekļa, kas patiesībā bijis paredzēts klozetpoda tīrīšanai. Vai tā būtu akrila vai čuguna vanna, pret tās tīrīšanu jāizturas ar lielu pietāti, jo pat nepareizi izvēlēts līdzeklis to var neatgriezeniski sabojāt. Var arī iztikt bez ķīmiskiem līdzkļiem, liekot lietā to, kas virtuves skapīšos pieejams, un par to vairāk var uzzināt šeit.

Tiem, kam aktuāls jautājums par vannas atjaunošanu, interesanti izlasīt būs šo rakstu, kur atklāti dažādi paņēmieni tieši čuguna vannas uzfrišināšanai.

Ar vannas tīrīšanu viss nebeidzas, jo netīrumu pēdas noteikti palikušas arī uz hromētajām virsmām, tāpat noderēt var ierosinājumi rūsas likvidēšanai, kas varbūt vietām nemanāmi parādījusies.

Lai sekmīga vannas spodrināšana un baudpilna vannošanās pēc čaklā darba!