Cik ilgi var noturēt izmazgātās drēbes veļas mašīnā un ko darīt, ja tās sasmakušas

Neskatoties uz to, ka veļas mašīna ir viens no lielākajiem palīgiem mājas darbos, tāpat dažreiz slinkums to ieslēgt vai arī aizmirstas laikus izņemt slapju veļu. Cik ilgu laiku var veļu atstāt pēc mazgāšanas tajā un ko darīt lietas labā, ja tas nav pagūts laikus un tā jau sasmakusi?

Ir gana daudz tādu cilvēku, kas nemaz neļauj veļai ilgi glabāties ierīcē pēc mazgāšanas cikla beigām, tomēr ne visiem izdodas visu saplānot tā, ka ir iespēja būt uz vietas arī tad, kad veļa jau izmazgājusies. Dažas minūtes un arī stunda neko daudz nemainīs, bet, ja runa ir par ilgāku laiku, tad gan jāseko līdzi, lai veļa jau nepagūst iegūt netīkamu smaku. Mājas darbu lietpretēja Marta Stjuarte ''Apartment Therapy'' atklājusi, ka pēc pieredzes varot teikt, ka pat uz nakti atstātai slapjai veļai nekas nenotiks, bet ilgāk gan to nevajadzētu pieļaut, jo tad jau pietuvojas bīstamajai robežai, kad var rasties pelējums un nepatīkama smaka. Kā zināt, kad ir jau par vēlu? Ja, ņemot veļu laukā no ierīces, jūti nepatīkamu smaku, zini, ka tā jau ir pārāk ilgi turēta veļas mašīnā. Šādos gadījumos nevajadzētu veļu tāpat žāvēt vai likt žāvētājā un cerēt, ka smaka izzudīs. Ja žāvēsi, tā kļūs vēl izteiktāka, un būsi situācijas ķīlnieks. Pārāk ilgi noturētu slapjo veļu izskalo ātrajā režīmā, un būsi glābts. Nav nemaz vajadzība to mazgāt vēlreiz ilgajā ciklā! Ja tomēr padoms nācis par vēlu un veļa tāpat ieguvusi netīkamo smaku, ņem vērā šos padomus, kā jau vairākkārt mazgātai veļai tomēr atgūt patīkamo aromātu.