No piemērošanas telpai līdz spodrināšanai ikdienā – viss par spoguļiem

Tā vien šķiet - ko tur daudz var jauna uzzināt par spoguļiem, taču var - un kā vēl. Sākot no tā, kādos izmēros un attālumos izvēlēties un novietot, beidzot ar viltībām, kā spoguli apstrādāt, lai tas neaizsvīstu.

Atrast telpai piemērotāko spoguli nav nemaz tik vienkārši. Jāpiemēro gan izmērs, gan forma, stils un dizains, lai tas veiksmīgi iekļautos interjerā un arī pilnvērtīgi pildītu savas funkcijas. Vai tas būtu priekšnams vai vannasistaba, pirms dodies iegādāties spoguli, izlasi priekšnoteikumus, kā to piemērot. Spogulim vannasistabā ir vieni likumi, bet, piemēram, guļamistabā, pavisam citi.

Vannasistabā teju katram nācies slaucīt aizsvīdušo spoguli, lai kaut ko saredzētu pēc iznākšanas no dušas vai vannas. Izrādās, ir veids, kā virsmu apstrādāt, lai tas neaizsvīstu, un arī par to vari izlasīt ''Tava Māja'' arhīva padomrakstos. Aizņemies arī kādu padomu par to, kā viegli notīrīt pieķepušos netīrumus no virsmas.

Ne vienmēr jāsteidz pirkt jauns spogulis, ir virkne iespēju, kā atjaunot apnikušo. Kaut nedaudz pārveidojot rāmi, iegūsi jau pavisam citu spoguli, tāpēc aplūko arī idejas, kā var izmantot esošās lietas un piešķirt tām jaunu veidolu.