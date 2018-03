Tīrīšanas ABC: Kā atgūt balto MDF durvju sākotnējo spozmi

Tikko ieliktas durvis izskatās eleganti, taču, laikam ejot, uz tām parādās acīm redzami pirkstu nospiedumi un vietās, kas tiek skartas visbiežāk, – tumšāki laukumi. Taču tas nebūt nenozīmē, ka durvis uzreiz jāmaina – pietiks ar ģenerālo tīrīšanu.

Iekštelpās ļoti bieži tiek izmantotas MDF materiāla durvis, kas ir blīva, presēta kokšķiedras plāksne, pēc tam gruntēta un krāsota. Šādas baltas krāsas durvis jebkurā interjerā izskatās neatvairāmi, līdz brīdim, kad redzami netīrumu nosēdumi.

Pēc pašas pieredzes var teikt, ka šādas durvis labāk tīrīt regulāri, tad arī nebūs grūtību ar viegli mitru lupatiņu noslaucīt putekļus. Ja durvis atstās netīrītas ilgu laiku, būs grūtāk atgūt balto spozmi. Taču labs līdzeklis, kas dabūs nost jebkurus netīrumus, ir abrazīvā saimniecības pasta. Vispirms durvis apslauki ar viegli mitru lupatiņu, tad to iemērc pastā un iemasē to netīrajā virsmā. Pasta ļoti ātri noberzīs netīrumus – gan tumšākus, gan gaišākus. Tikai pēc tam svarīgi atkal noslaucīt durvis ar mitru drānu, lai nepaliku baltas švīkas no pastas paliekām. Centies virsmu pārāk stingri neberzēt, lai ar abrazīvajiem gabaliņiem to nesaskrāpētu.

Ja ap durvīm ir aplodas, arī tās var droši mazgāt šādā pat veidā – ar pastu izdosies notīrīt arī tumšākas švīkas, kas ir pie pašas grīdas. Pēc tam, kad durvis apslaucītas arī ar mitro drānu, ieteicams pārslaucīt ar sausu lupatiņu, lai nesabojātu krāsoto virsmu un tik drīz nepievilktu jaunu putekļu kārtu.