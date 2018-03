Taukaini nosēdumi virtuvē no gāzes plīts – kā tos viegli satīrīt

Tie, kam virtuvē ir gāzes plīts, zina, ko nozīmē putekļi virs skapīšiem vai plauktiem – tie ir pavisam citādāki nekā viesistabā vai guļamistabā. Arī sienas pie gāzes plīts klātas dīvainiem netīrumiem. Ar sausu lupatu tos nesavākt, un arī ar mitru nav gana līdzēts.

Iepazīstoties ar citu pieredzēm un tīrīšanas metodēm dažādos interneta forumos, nākas secināt – cik cilvēku, tik viedokļu. Vieni iesaka izmantot abrazīvo saimniecības tīrīšanas pastu, kas ļoti labi notīra gāzes radītos nosēdumus no dažādām virsmām. Ar pastu iemasē virsmu un tad to viegli paberzē, līdz nonāk visi taukainie putekļi un nosēdumi. Pēc tam svarīgi ar viegli mitru drānu apslaucīt virsmu, lai nepaliek balta kārta no pastas.

Bez abrazīvās saimniecības pastas var izmantot arī jebkurus tīrīšanas līdzekļus taukainu nosēdumu tīrīšanai, taču vislabāk tieši krēmveida līdzekli. Vai tie būtu jau saķepuši putekļi vai tikai dzeltenīgi pleķi uz sienām gāzes plīts tuvumā, jebkurā gadījumā vajadzīgs līdzeklis, kas spēj tikt galā ar taukainiem nosēdumiem.

Vēl labs līdzeklis ir soda ar sāli un karstu ūdeni. Sastāvdaļas sajauc viendabīgā masā un uzklāj uz netīrās virsmas, atstājot uz pusstundu. Pēc tam taukainie nosēdumi viegli notīrīsies. Arī no flīzētām virsmām tieši šis līdzeklis ļoti labi līdzot.

Pieredzējušie tīrīšanas speciālisti šajā jautājumā ierosina arī taukaino nosēdumu tīrīšanā izmantot nevis lupatiņu, bet gan sūkli ar abrazīvāku klājumu, jo tad vieglāk noberzēsies netīrumi.

Tāpat jāņem vērā – jo rētāk tīrīs virsmas, jo biezāka kārta sakrāsies un būs grūtāk netīrumus noberzt.

Savukārt šeit ir apkopoti vairāki noderīgi padomi gāzes plīts īpašnieku tīrības dienām.