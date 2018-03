Švīkas un pleķi koka grīdai – efektīvas metodes defektu nomaskēšanai

Koka grīda ir neaizstājama, taču tā pieprasa arī īpašu pietāti, jo kopšana nav vis tik vienkārša kā tas ir, piemēram, ar flīžu segumu. Izlijis vīns vai švīkas no apaviem uz koka dēļu grīdas var būt krietni sarežģītāk notīrīt, taču nekas nav neiespējams, ir tikai jāzina labākā pieeja.

Protams, jācenšas, cik vien var, pasargāt koka grīdu no bīstamiem pleķiem, jo var gadīties arī situācijas, kurās nekas vairs nav glābjams. Tomēr mēģināt vajag! ''One Crazy House'' apkopojis dažādus visai bieži sastopamas situācijas un risinājumus koka grīdu glābšanā no defektiem.

Piemēram, ja mazie mākslinieki ar flomāsteriem apzīmējuši ne vien papīru, bet arī grīdu, tad zini, ka šajā gadījumā labs līdzeklis var būt zobupasta. Uzzied pastu uz mīkstas drānas, iesmērē ar to grīdu un vieglām, apļveida kustībām berzē tik ilgi, līdz krāsainās švīkas nonākušas. Pēc tam grīdu noteikti pārslauki ar viegli mitru un sausu drānu.

Visai bieži koka grīdas apskādētas nevis ar ko izlijušu, bet tieši ar apaviem vai kādu priekšmetu stumdīšanu pa grīdu. Ja segumu klāt tumšas švīkas, tās palīdzēt novērst var dzēšgumija! Vienkārši berzē švīkas ar dzēšgumiju, un netīrumi nonāks paši – pēc tam tikai jāsaslauka.

Švīkas parādās arī no mēbeļu stumdīšanas, un šajā gadījumā dzēšgumija nelīdzēs, jo ir jau sabojāta pati koka virsma ar skrāpējumiem. Taču tos tumšākus var padarīt, sajaucot etiķi ar rapšu eļļā proporcijā 1:3, par lielāko daudzumu ņemot eļļu. Rūpīgi sajaucot šīs sastāvdaļas, iegūsi līdzekli, ko, iesmērējot ar lupatiņu virsmā, izcili labi nomaskēsi gaišos skrāpējumus.

Ne vienmēr ir zināma traipa izcelsme, tad nu šādos gadījumos iesākumā jāmēģina izlīdzēt ar ūdeni. Samitrini mīkstu lupatiņu remdenā ūdenī un centies traipu nomazgāt. Ja tas nelīdz, drānu var samitrināt ar gāzētu minerālūdeni un mēģināt šādi traipu likvidēt. Ja arī tas nelīdz, ņemt talkā kādu tīrīšanas līdzekli. Ļoti bieži netīrumi nomazgājas ar ūdeni vien, ja nav ļauts tiem ilgi uzkavēties uz grīdas virsmas. Vīna traipus visvieglāk varētu būt notīrīt ar balto etiķi. Visās situācijās, kad izmantots etiķis vai kāds cits spēcīgs līdzeklis, beigās grīdu apslauki ar ūdenī samitrinātu drānu, citādi grīda var palikt pleķaina.

Ņem vērā!

Ja grīda aplieta, nosmērēta, vienmēr pēc iespējas ātrāk to apslauki ar sausu salveti, lai nekas nepaspēj uzsūkties dziļāk koka šķiedrās. Jo ilgāk atstāsti traipa izraisītāju uz virsmas, jo grūtāk pēc tam to būs notīrīt.

Ja ir šaubas, vai līdzeklis neatstās pleķus uz seguma, vienmēr izmēģini to kādā neuzkrītošā vietā vispirms.