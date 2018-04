Piecas tipiskas kļūdas, kas veicina mīksto dvieļu nolietošanos

Katram gribas slaucīties mīkstā, tīrā, smaržīgā un vienmēr gluži kā tikko iegādātā dvielī. Nebūt nav jāpērk jauns ik pēc dažiem mēnešiem, ir tikai pienācīgi par tiem jārūpējas. Iespējams, arī tu pavisam neapzināti ikdienā pieļauj kādu no šīm kļūdām, par kurām atgādina ''Apartment Therapy''.

Pareiza mazgāšana

Gluži tāpat kā ar apģērbu, arī dvieļus pareizi jāmazgā. Nebūtu prātīgi mazgāt pārlieku augstā temperatūrā, no tā audums tikai sarausies, tāpat būtiski ievērot, ar ko kopā mazgā dvieļus. Vislabāk tos mazgāt atsevišķi no citām drēbēm, citādi tie zaudēs savu mīkstumu un krāsu. Dvieļus ieteicams mazgāt 30-40 grādu temperatūrā. Vairāk par dvieļu mazgāšanu lasi šeit.

Mazgāšanas biežums arī ir viens no faktoriem, kas ietekmē to kvalitāti ilgtermiņā. Nav gluži tā, ka dvielis jāmazgā pēc katras lietošanas reizes, tomēr ik pēc 3-5 slaucīšanās reizēm gan to vajadzētu darīt, citādi strauji zudīs absorbēšanas spējas. Svarīgi arī ļaut dvieļiem kārtīgi izžūt pēc katras lietošanas reizes. Ikdienā to vieglāk ievērot, ja pēc mazgāšanās izmanto lielos dvieļus, bet pēc roku mazgāšanas mazos.

Mazgāšanā ļoti svarīgi nepievienot par daudz veļas mazgājamo līdzekli – jau dažās reizēs šādi var pilnībā sabojāt dvieļus. Pārspīlēta doza neļaus dvieļiem kārtīgi izskaloties un šķiedrās palikusī ķīmija sabojās audumu. Lietojot par daudz pulveri vai šķidro līdzekli, dvieļi kļūst raupji un cieti. Ja veļas mašīna nav pilna, nelieto tik daudz līdzekļa, kā reizēs, kad jāmazgā krietni vairāk drēbju.

Vēl viens būtisks aspekts, kas var ievērojami īsā laikā sabojāt dvieļus – veļas mīkstinātāja lietošana. Tas nav jāizslēdz no līdzekļu saraksta, tomēr ar to nevajadzētu pārspīlēt. Ja katru reizi pievienosi veļas mīkstinātāju vairāk nekā vajadzīgs, dvielis zaudēs absorbēšana spējas.

Glabāšana

Pat ja vienlaikus vajag pa rokai vairākus dvieļus, nav prāta darbs uz viena āķīša pakarināt vairākus dvieļus. Ja viens no tiem vēl ir mitrs, var veicināt pelējuma veidošanos, un dvieļi iegūs nepatīkamu smaku. Tāpēc nepārkrauj pakaramo un uz viena āķa liec pa vienam dvielim.