Spodrības mēnesis: no plīts līdz ledusskapim jeb Padomu vācelīte ģenerālajai tīrīšanai virtuvē

Aprīlis izsenis dēvēts par spodrības mēnesi, kad pievēršamies mājas tīrīšanai vairāk nekā jebkad, jo gaidītās saulainās dienas mudina uz pārmaiņām, sakoptāku un tīrāku vidi, turklāt spoži stari nodevīgi izgaismo netīrākos kaktus, un to nudien negribas redzēt.

Lai mājas solis būtu raitāks un vieglāks, spodrības mēneša ietvaros ''Tava Māja'' apņēmīgi atgādinās par to, kā vieglāk un efektīvāk ko paveikt katrā no telpām tīrīšanas sakarā. Piemēram, virtuvē taukaino nosēdumu nomazgāšana no sienām, plīts tīrīšana, tvaika nosūcēja filtru un trauku mašīnas tīrīšana nav no vieglākajiem darbiem, tāpēc padomi par to ļoti atvieglos darba gaitu.

Tāpat palūko, kādas ir atzītākās tautas metodes plīts virsmas režģu spodrināšanā, kādu līdzekli vislabāk izmantot cepeškrāsns restīšu nomazgāšanai un kā soli pa solim atkausēt saldētavu un tad to iztīrīt.