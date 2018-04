Bez švīkām, pleķiem un nosēdumiem – efektīvas logu spodrināšanas metodes

Izrādās, logu tīrīšana var būt vienlaikus efektīva un ekoloģiska. Pat vairāk – to var padarīt par cilvēkam draudzīgu jeb ergonomisku nodarbi. Ja vien zināmi daži noslēpumi un esi ar mieru mājokļa uzkopšanu uzlūkot sistēmiski.

Priekšpusdienas saule caur logiem uzstājīgi lūkojas istabā. Uz plauktiem izgaismojas putekļu kārtiņa, uz sestdien mazgātās lamināta grīdas ziepjūdens svītras mijas ar pēdu nospiedumiem. Paskatoties uz logu pusi, šķiet, ka saule ir nolēmusi uzskaitīt katru bērna atstāto plaukstas nospiedumu un ziemas lietus sazīmēto punktiņu svītriņu rakstu.

Efektīva uzkopšana un ekoloģiski līdzekļi

''HS Products'' uzkopšanas speciāliste Zanda Briķe atklāj, ka efektīva mājokļa uzkopšana sākās ar domāšanu un plānošanu. Nevis daru un tad jau redzēs, kas sanāks, bet vispirms izvērtējot situāciju un tad pieņemot lēmumu par situācijai piemērotāko tīrīšanas plānu. Protams, visa pamatā ir konkrētās darbības mērķis. Ja svarīgi ir ātri un efektīvi uzkopt, tad uzkopšanas fundaments ir tīrīšanas līdzekļi un inventārs. Ja mērķis ir fiziska izkustēšanās un laika ir pietiekami, tad tīrīšanas līdzekļi nav būtiski, jo ar uzcītīgu beršanu, var notīrīt gandrīz jebkuru traipu.

Kā visātrāk var notīrīt deviņas logu rūtis vienā piegājienā, pēc paveiktā darba nenokrītot bezspēkā? Un, vai tas ir iespējams ar ekoloģiskiem tīrīšanas līdzekļiem? Te uzkopšanas speciāliste uzsver, ka ir vērts ieguldīt inventārā un tīrīšanas līdzekļos, kā arī to, ka profesionāli līdzekļi ne vienmēr nozīmē naftas produktu un smagus ķīmijas savienojumus. Eko zīmes tiek piešķirtas arī profesionāliem tīrīšanas līdzekļiem un daļa no tiem atrodami arī būvniecības un saimniecības preču veikalos. Tomēr lielākoties tie ir nopērkami pie profesionālo saimniecības preču tirgotājiem interneta veikalos. Būtiski ir neļauties maldināšanai un ekoloģiskus līdzekļus izvēlēties pēc "ekolabel"sertifikāta, kas atrodams uz iepakojuma, nevis EKO uzraksta produkta nosaukumā.

Foto: Shutterstock

Praktiski padomi raitam darbam

Lai mājokļa uzkopšana būtu ne tikai efektīva, vidi saudzējoša, bet arī cilvēka veselībai draudzīga, jeb ergonomiska, svarīgs ir inventārs. Logu tīrīšanas gadījumā visefektīvākais veids ir logu nomazgāt ar sūkli un tad mitrumu noslaucīt ar gumijas sliedi. Spainī ielej lietošanai gatavu neitrālu logu mazgājamo līdzekli vai arī atšķaida to atbilstoši ražotāja norādēm, ja tas ir koncentrāts. Būtiski, lai līdzeklis netiktu pārdozēts, jo tad tas uz stikla var atstāt nosēdumus, un darbs būs vēlreiz jāpārdara. Tad ar platu, bet rokai ērta izmēra mitru sūkli, jānomazgā loga rūts. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, vēlams atļaut līdzeklim nedaudz iedarboties, taču nedrīkst pieļaut tā izžūšanu, jo tad var sākt darbu no sākuma, lai notīrītu nu jau arī klāt nākušos nosēdumus.

Nākamā darbība ir jāveic ar gumijas sliedi, virzienā no augšas uz leju, zig-zag veida kustībām, savācot visu mitrumu no stikla rūts. Pēc katras kustības gumijas sliede ir jānotīra ar papīra dvieli, salveti vai mikroškiedras lupatiņu. Visbeidzot ar to pašu salveti tiek noslaucīti stūrīši logos, kuros nav tikusi klāt sliede, kā arī pats loga rāmis. Tad seko palodze, ko tāpat notīra ar mikroškiedras lupatiņu vai papīra salveti.

Ja tomēr nav vēlēšanās iegādāties profesionālu gumijas sliedi, sūkli un mikrošķiedras lupatiņu, tad logus var tīrīt ar neitrālu, stikliem paredzētu izsmidzināmu līdzekli un papīra dvieli vai salveti. Ja logi ir ļoti netīri, tad tos var iepriekš nomazgāt ar švammi. Šis tīrīšanas veids prasīs vairāk laika un enerģiskākas kustības, tomēr rezultāts arīdzan būs krietni vērtīgs. Ja palodze ir ļoti netīra, to nomazgā un nosusina, bet ja ir tikai jāsavāc putekļi, tad to var darīt ar to pašu spodrināšanai izmantoto salveti.

Foto: Shutterstock

Protams, lai logu tīrīšana radītu prieku, vēlams, lai diena būtu ne tikai saulaina, bet arī silta. Tomēr ne pārlieku karsta, jo uz saulē stipri uzkarsēta stikla tīrīšanas līdzeklis nožūs pārlieku ātri, kas atkal ir priekšnosacījums svītrām un nosēdumiem.

Lai prieks par tīriem logiem būtu ilgāks, vēlams ģenerālo logu tīrīšanu veikt, iepriekš izpētot arī citus savas dzīvesvietas nosacījumus, kas ietekmēs logu tīrību. Piemēram, privātmājās būtiski ir sākt loga mazgāšanu pēc pirmajiem pavasara lietiem, kas kārtīgi nomazgājuši netīrumus no jumta. Vietās, kur zied bērzi vai lidinās kādi citi ziedputekšņi, arī ir vērts nedaudz pagaidīt šī notikuma beigas.

No ergonomiskā un laika ekonomijas viedokļa ir noderīgi ņemt vērā vēl pāris nosacījumus. Pirms logu mazgāšanas noņemt aizkarus, kurus vēlams arī izmazgāt un vēlāk pielikt atpakaļ tīrus pie skaisti mirdzošajiem logiem. Lai samazinātu darbības un liekās kustības, palodzes ir pilnībā jānovāc, un ja uz tām būs jākāpj ar apaviem, vēlams apakšā paklāt avīzes vai citu papīru, lai vēlāk nav vēlreiz papildus jātīra. Ja līdzās atrodas vairākas loga rūtis, efektīvāk ir notīrīt visas no vienas un tad no otras puses.

Tautas metodes un to efektivitāte

Ko speciāliste stāsta par atzītām tautas metodēm – kartupeļu cieti, sodu un etiķi, ko iesaka arī zero waste un eko dzīvesveida piekritēji? ''Pavisam draudzīgās logu tīrīšanas receptēs atrodami gan šie, gan arī pāris citi pārtikas produkti, piemēram, sīpols. Vēl logu tīrīšanas līdzekļiem iesaka pievienot ēteriskās eļļas un spodrināšanu veikt ar avīzēm.

Taisnības labad jāatzīst, ka es pati reiz esmu pamēģinājusi visas metodes, izņemot spodrināšanu ar sīpolu, bet tomēr tās manā straujajā dzīves ritmā nav iekārtojušās uz palikšanu.'' Uzkopšanas profesionāle Zanda ir skeptiskāka, viņasprāt, viss iepriekšminētais atstās nosēdumus uz stikla, un pilnīgi noteikti tīrīšana ar pārtikas produktiem un dabiskām vielām būs laikietilpīgāka. Šis atkal ir jautājums par uzkopšanas fundamenta četriem elementiem - ko esam ar mieru palielināt, lai pārejās daļas samazinātos.