Māja pārdošanai: kā pircēju acīs padarīt īpašumu vērtīgāku

Ja aktuāli pārdot mājokli, jāpadomā ne vien par uzrunājošu sludinājuma tekstu, bet arī par pašu objektu, lai tas gan iemūžinātajās bildēs, gan klātienē apskatot, neliek vilties un pēc iespējas vairāk iekārdina potenciālos saimniekus.

Iedvesmojoties no ''Houzz'', apkopojām ieteikumus, kas atspoguļo tās lietas, kurām tiek pievērsta lielākā uzmanība vai kas rada iespaidu par mājokli, tāpēc ir vērts pacensties un katru no uzskaitītajiem punktiem arī lielākā vai mazākā mērā īstenot.

Pieaicini novērtētāju

Kurš gan cits varētu sniegt labāku padomu, ja ne cilvēks, kurš diendienā nodarbojas ar nekustamo īpašumu tirdzniecību, pārzinot gan tirgu, gan pircēju vēlmes, tāpēc ir pat ļoti ieteicams pieaicināt kādu konsultantu, kas palīdzētu novērtēt īpašumu un norādītu uz svarīgākajām lietām. Iespējams, ir vērts nolīgt nekustamo īpašumu aģentūru, kas ar pārdošanu nodarbotos tavā vietā.

Visu lieko – prom

Nav nemaz vērts iemūžināt mājokli, pirms neesi to savedis tādā kārtībā, kādu to gribētu arī atrādīt klātienē. Tāpēc liels darbs jāizdara jau pirms tam. Viens no ieteicamajiem darbiņiem ir – atbrīvot telpas no visa liekā. Ar mantām piekrautas telpas, kur visas iespējamās virsmas nokrāmētas ar lietām, neradīs to patīkamāko iespaidu. Šādas telpas arī vizuāli izskatīsies mazākas, tāpēc – jo mazāk lietu, jo labāk. Tas gan nenozīmē, ka visas mēbeles jāizkrāmē, bet padomā par sīkumiem – vai žurnālu kaudzes, nokrāmētie plaukti, trauki skapī u.c. mantas tomēr nebūtu jānoglabā kur citur.

Tīrība garāžā, pieliekamajā

Ļoti bieži kārtība mājās izpaužas tā, ka visas liekās mantas tiek aiznestas uz telpām, kas ikdienā nav tās apdzīvotākās. Tā varētu būt garāža, pieliekamais, skabūzis vai kas cits, tad nu noteikti palūko, kādi krājumi šeit laika gaitā radušies, un sakārto telpu tā, lai nebūtu kauns ievest atrādīt arī šo mājokļa daļu.

Foto: Shutterstock

Pagalms, lievenis un priekšnams

Pirmais iespaids rodas salīdzinoši ātri, tāpēc parūpējies, lai jau sākumā visus labos nodomus nesabojā nesakoptais pagalms, neizravētās dobes, līdz palodzēm izaugusī zāle, nesaslaucītais lievenis, zirnekļu tīkli pie durvīm un citas nianses, kas patiesībā saistības ar tīrību un kārtību. Arī tādas lietas kā mājas numurs, pastkastīte, durvju rokturi, zvans, pašas durvis, kājslauķis un citi objekti, kas acu skatieniem paveras pirmajās minūtēs, ir ļoti svarīgas. Padomā par to un centies novērtēt savu mājokli ar svešinieka acīm.

Svaigi krāsots

Ja vien tas jau nav izdarīts, parūpējies par to, lai nebūtu redzamas noplukušas tapetes, netīras sienas, nobružājusies krāsa vai neaizšpaktelēti caurumi sienās no bilžu iekāršanas. Dažreiz ir tā vērts ieguldīt jaunas krāsas iegādei un darbā sienu pārkrāsošanā, tādējādi ceļoties īpašuma vērtībai, nevis atstāt acīmredzami sen veiktu kosmētisko remontu. Turklāt tas gluži vienkārši liks izskatīties mājoklim labākam.

Minimālas pārvērtības

Visai bieži pietiek ar mazumiņu, lai panāktu efektīvu iespaidu. Varbūt lieli ieguldījumi nemaz nav vajadzīgi – nemaini mēbeles, nepārveido interjeru pavisam citādāku, bet nomaini rokturus, spuldzes, sarūpē kādu skaistu aksesuāru, iesmaržini mājokli, ķīmiskajā tīrītavā izmazgā paklājus, aizkarus un izrotā telpu ar augiem – svaigs, tīrs skats ar mājīgiem elementiem noteikti šķitīs pievilcīgāks, turklāt pazīmes, kas liecina, ka te kāds dzīvojis, ir pat vajadzīgas, tāpēc nepadari mājokli pircēja acīs kā pamestu, nevienam nevajadzīgu, jo tad arī nevienam pircējam neradīsies vēlme tādu iegūt.

Foto: Shutterstock

Tīrība

Patiesībā visa pamatā ir tīrība. Tīrā, sakārtotā vidē būs patīkami atrasties ikvienam, tāpēc šis faktors noteikti pozitīvi ietekmēs arī potenciālā pircēja skatījumu uz īpašumu. Un ar tīrību nevajag ierobežoties vien tā, ka saslaucīta grīda un putekļi no plauktiem – arī logiem jābūt notīrītiem, jo cilvēks noteikti gribēs apskatīt apkārtni no iekštelpām, arī par mīksto mēbeļu, paklāju un pagultes tīrību nedrīkst aizmirst. Nekad nevar zināt, kur cilvēks palūkosies un kas radīs izšķirošo iespaidu.

Noskaņa novērtēšanas dienā

Ja runa ir par dienu, kad potenciālais pircējs dodas lūkot īpašumu, ieteicams atmosfēru mājās radīt tādu, lai cilvēks jau gara acīm redzētu sevi dzīvojam šajā sapnim līdzīgajā vidē, tādēļ nav mazsvarīgi tādi neredzami sīkumi, kā fonā skanoša viegla, relaksēta mūzika. Arī tikko vārītas kafijas vai tikko ceptas maizes aromāts cilvēkiem neapzināti liek justies omulīgi un patīkami, radot vēlmi uzturētie šādā mājīgā vietā.