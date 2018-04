Neparasti veidi, kā praktiskiem nolūkiem izmantot virtuves sūkļus

Lielai daļai šķiet, ka virtuves lupatiņas un sūkļi ir domātas tikai trauku mazgāšanai un virsmu noslaucīšanai, taču tās var izmantot arī citiem mērķiem. Šajā rakstā stāstīsim par dažādiem veidiem, kā vienkāršos virtuves palīgus likt lielā vēl citu darbu veikšanā.

Parasti cilvēki iegādājas ne tikai vienu sūkli, bet veselu paciņu – to izmaksas nav lielas, bet izmantojums patiesi daudzveidīgs. "Apartment therapy" eksperti min, ka sūkli ir iespējams izmantot nagu lakas noņemšanai, atvieglojot dāmām ikdienu. Nepieciešams pārgriezt to uz pusēm, sarullēt un ielikt nagu lakas noņēmēja pudelīte. Šāds variants ilgi kalpos, ka arī nevajadzēs izmantot vates diskus!

Pēc ilgstošas lietošanas sūkļiem parādās arī nepatīkama smaka. To iespējams novērst, uzlejot pāris pilienus smaržīgu piparmētru, citrona vai eikalipta eļļu. Kāpēc sūkļus un lupatiņas nepieciešams regulāri mazgāt, lasi šajā rakstā.

Ar šiem palīgrīkiem var mazgāt ne tikai traukus, bet arī, piemēram, mašīnu diskus un miskastes. Lai nesajauktu, kuru sūkli liec lietā trauku mazgāšanā un kuru citu priekšmetu pucēšanā, nogriez daļai vienu stūri – tā vienmēr zināsi, ka švamme, kura izmantota, piemēram, mašīnas tīrīšanai, netiks likta lietā trauku mazgāšanai.

Sūklis var lieliski palīdzēt arī mikroviļņu krāsns mazgāšanai. Protams, ar to var apslaucīt visas sienas, taču šajā gadījumā triks ir cits – piesūcini švammi ar ūdeni, ieliec to mikroviļņu krāsnī un ieslēdz to uz trim līdz piecām minūtēm. Pēc tam redzēsi, ka piekaltušās ēdiena paliekas nonāks nost daudz ātrāk!

Vēl vari pamēģināt sūkli piesūcināt ar ūdeni, ielikt plastmasas maisā un uz nakti atstāt saldētavā. Šis ir lielisks variants, kā saglabāt pēc tam tur ieliktu ēdienu ilgstoši svaigu, piemēram, pakojot līdzi ņemamās pusdienas.

Tāpat sūkļus ir iespējams izmantot arī frizūru veidošanai. Dāmas var tās sagriezt dažādos daudzos nelielos gabaliņos, ierullēt tajos matu šķipsnu, nostiprinot ar matu gumiju, un doties gulēt (protams, izvēloties vēl neizmantotas švammītes). Skaistas lokas no rīta garantētas!

Švammes var izmantot arī, lai uz sienām radītu oriģinālus zīmējumus un ienestu mājvietā pavasarīgas vēsmas. Video pamācību atradīsi šeit.

Atgriežoties pie to galvenā izmantošanas veida, šajā rakstā atradīsi dažādus variantus, kā glabāt trauku lupatiņas un švammes, lai tās nekļūtu sasmakušas.