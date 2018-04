Negausīgās kodes – efektīvas metodes nešpetno lidoņu iznīdēšanai

Līdz ar dabu, kas sāk mosties pavasarī, mājokļa saimniekus pārsteidz nekaunīgi lidoņi, un vieni no tiem ir kodes, kas var būt dažādas – pārtikas, drēbju, tāpēc arī atšķiras to parādīšanās cēloņi.

Sadzīvošana ar kodēm mājās nav joka lieta. Ar vienu notvertu un iznīdētu kodi vēl nekas nav beidzies, jo galvenais uzdevums ir atrast perēkli ar oliņām un kāpuriem, kas ir galvenie pārtikas produktu un apģērbu postītāji.

Taču der arī profilaktiskiem nolūkiem sarūpēt kādus līdzekļus, kas atbaidīs jau pirmo lidoni, lai sniegtu nepārprotamu mājienu, ka šajā mājā kodēm nav vietas.

Gluži kā skaitāmpantiņu der ielāgot, ka kodēm paradīze būs skapis ar kādām netīrām, sasmakušām, sen nevēdinātām drēbēm, bet virtuvē tās neganti parādīsies dažādu sauso produktu iepakojumos, kas ir viegli pieejami, piemēram, atvērtas pakas, maisiņi un vaļēji trauki. Ja ir jau par vēlu un kodes nelūgti parādījušās, atrodi piemērotākos risinājumus to iznīdēšanai.

