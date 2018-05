Kā iztīrīt pieneņu traipus no drēbēm – tautas metodes

Dzeltenās pienenes ir tuvojošās vasaras vēstnesis, bet, pļaujot zālienu, rušinoties dobēs, pieneņu galviņu vākšanas laikā vai vienkārši plūcot pieneņu puķu bunti, ar kuru ienest istabā pavasari, nākas nosmērēt ne tikai rokas, bet arī apģērbu.

Gribētos, lai pieneņu traipus būtu viegli izmazgāt, bet tas ne vienmēr tā izdodas. Tāpēc "Tava māja" meklēja padomus no tautas pūra lādītes portāla "Cālis" forumā.

Pienene ir rūgtvielām bagāts augs, kurai ir apmēram 30 cm garš un kails kāts. Visās auga daļās ir piensula un tai nonākot kontaktā ar drēbēm, var izveidoties nepatīkami un grūti mazgājami traipi. Tā ir daudzgadīga un grūti iznīdējama. (Par to, kā izravēt pienenes uz visiem laikiem, lasi šeit.)

"Cālis" foruma dalībnieki dalās ar interesantām idejām, kā iztīrīt pieneņu atstātos traipus no drēbēm. Viens no ieteiktākajiem variantiem ir drēbju balinātāja izmantošana. Izmantojot balinātāju, vislabāk esot samitrināt netīro vietu, ieberzt tajā līdzekli un atstāt uz nakti, lai tas varētu kārtīgi iedarboties. No rīta drēbi var likt mazgāt un traips pazudīšot. Daudzi gan atzīst, ka ne visi balinātāji palīdzot tikt galā ar šiem stiprajiem traipiem.

Arī visparastākās veļas ziepes esot īsts brīnumlīdzeklis. Saziepēto apģērba gabalu iemērc karstā ūdenī uz nakti un no rīta jāizmazgā. Citi veļas ziepju vietā iesaka žults ziepes – ar tām esot jāiesmērē traips tieši pirms likšanas veļas mašīnā.

Interesanti, ka daudziem pieneņu traipus izdevies iztīrīt ar trauku mazgājamo līdzekli. Citi raksta, ka vienkārši paberzuši pleķi un tas iztīrījies, citi izmantojuši īpašu metodi – trauku mazgājamo līdzekli sajaukuši ar šņabi, attiecībā 1:2, samērcē ar šo šķīdumu notraipīto vietu un tad berž ar lupatiņā ietītu karotes kanti, kamēr traips izzūd.

Vēl viens noderīgs palīglīdzeklis cīņā ar šiem traipiem esot citronskābe, bet to ieteicams izmantot baltām drēbēm.

