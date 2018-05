Rietumos vai austrumos? Kurā debespusē plānot dzīvojamās telpas

Vai tev patīk celties no rīta ar pirmajiem saules stariem? Vai arī tu esi cilvēks, kurš labprātāk no rītiem ilgāk paguļ? Pirms mājas projekta izstrādes ir nepieciešams izvērtēt savu ikdienu, lai izprastu, kurā debespusē novietot dažāda rakstura telpas – guļamistabu, viesistabu, ēdamistabu u.c. dzīvojamās telpas.

"Arhitektu skolās māca, ka dzīvojamās telpas ir jānovieto uz dienvidiem vai rietumiem, guļamistabas uz austrumiem, virtuvi un tehniskās telpas uz ziemeļiem, taču ne visi tam piekrīt un ne visi tā vēlas, tādēļ jāanalizē vairāku apstākļu kopums," stāsta arhitekts, G. Vīksnas arhitektu biroja valdes priekšsēdētājs Gundars Vīksna.

Arhitekts dalās ieteikumos, kā saprast, uz kuru pusi novietot logus un dzīvojamās telpas.

Pirmkārt, ģimenei jāizvērtē, vai viņi ir saules mīlētāji, vai labprāt no saules izvairās. Cilvēki ir ļoti atšķirīgi, tāpēc nevar pielāgot vienu principu visiem. Svarīgi apdomāt, kurā dienas pusē un kurā telpā fiziski uzturēsieties, piemēram, no rīta guļamistabā vai pēcpusdienā viesistabā. Arī no tā var izsecināt, kurā debespusē atradīsies dzīvojamā telpa un kurā vietā būs nepieciešami istabas logi.

Otrkārt, jāizanalizē ēkas iespējamā novietne attiecībā pret esošo vidi, debespusēm, pievadceļu izvietojumu, kā arī vērtīgāko ainavu, kuru redzēsim no galveno telpu logiem vai terases. Tad var arī nolemt par ēkas novietojumu zemes gabalā.

Treškārt, telpu izvietojumu ieteicams pakārtot iepriekš minētajiem kritērijiem – no kuras puses galvenā ieeja, kur liekam auto, kur izejam ārā pasildīties saulītē, vai vēlamies vairāk saules virtuvē vai labāk guļamistabā, cik intensīvi vēlamies izsauļot dzīvojamās telpas – viesistabu, ēdamistabu, varbūt arī darba kabinetu, jo, iespējams, tieši tajā pavadīsiet lielāko dienas daļu.

Ceturtkārt, gadījumā, ja visi iepriekšminētie argumenti saliekas nelabvēlīgā kombinācijā un dzīvojamo telpu logus uz saules pusi izvietot nav iespējams, tad sauli telpās var "iedabūt" arī caur jumta logiem vai logiem otrā stāva līmenī.

Arhitekts stāsta: "Pats esmu projektējis māju, kur visi lielie logi atrodas uz ziemeļiem, jo upe ar visu gleznaino ainavu ir zemes gabala dienvidu malā un telpas, protams, pavērstas uz šo ainavu. Saprotams, ēka nepalika neizsauļota – dienvidu saulīti istabā ieprojektējām caur logiem virs virtuves un ēdamistabas jumta. Domāju, ka šādi māja var funkcionēt visai veiksmīgi."