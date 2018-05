Kā izvērtēt elektrotīkla pieslēguma jaudu

Saņemot elektrības rēķinu, bieži vien acis var ieplesties izbrīnā, bet, iespējams, ka arī tev, tāpat kā daudziem citiem, nav īsti skaidrs, cik liela elektrotīkla pieslēguma jauda ir nepieciešama. Lai uzzinātu, kā to noskaidrot, "Tava Māja" vērsās pēc padoma pie AS "Sadales tīkls".

Romantiskajā sveču gaismā reti kurš vairs dzīvo. Biežāk tomēr elektrība tiek izmantota kā galvenais gaismas iegūšanas avots, bet šis prieks var izmaksāt pietiekami dārgi. Ir cilvēki, kas krietni pārmaksā savu elektrības rēķinu, nemaz nenojaušot, ka viņiem nemaz nav nepieciešams trīs fāžu pieslēgums.

Kā noskaidrot elektrības pieslēguma tehniskos datus

"Ikviens sava īpašuma elektrības pieslēguma tehniskos datus var redzēt sava elektroenerģijas tirgotāja vai pašapkalpošanās interneta portālā. Mājsaimniecībām informācija par sadales sistēmas pakalpojuma tarifu, fāžu skaitu un ievadaizsardzības aparāta (IAA) nominālās strāvas lielumu ir pieejama pie sava tirgotāja, tai skaitā tirgotāja līgumā, kā arī, protams, klienti var sazināties ar savu elektroenerģijas tirgotāju. Fāžu skaits tiek norādīts arī uz elektroenerģijas skaitītāja," stāsta "Sadales tīkls" preses sekretāre Tatjana Smirnova.

Ja esošā elektrotīkla pieslēguma jauda ir par lielu un nav nepieciešama, to var samazināt. Ņemot vērā mājsaimniecībā esošās elektroiekārtas, kā arī elektroiekārtas, kuras plānots iegādāties un lietot nākotnē, var izvērtēt iespēju mainīt pieslēguma veidu no trīs fāžu pieslēguma uz vienu.

"Bet, ja klientam elektroierīču darbināšanai nepieciešams trīs fāžu pieslēgums, klients var samazināt izmaksas, samazinot IAA strāvas lielumu – ampērus, piemēram no 25 uz 16 ampēriem, jo trīs fāžu pieslēgumos fiksētā mēneša maksa atšķiras atkarībā no pieslēguma jaudas – ampēriem," teic Smirnova.

Kad nolemts, ka jāsamazina elektrotīkla pieslēguma jauda, jāiesniedz pieteikums, kuru iespējams aizpildīt interneta vidē.

Kā aprēķināt savu elektrotīkla pieslēguma nepieciešamo jaudu

Lai aprēķinātu, kāda elektrotīkla pieslēguma jauda īpašumā ir nepieciešama, pašam jāizvērtē elektroiekārtu darbināšanai nepieciešamā pieslēguma jauda un kādas jaudas elektroiekārtas tiek darbinātas vienlaicīgi, piemēram, plīts, veļas mašīna un fēns.

Smirnova min dažādus piemērus: "Dzīvokļos, lai darbinātu mājoklī esošās elektroierīces, visbiežāk pietiek ar vienas fāzes pieslēguma jaudu. Ar šī elektrotīkla pieslēguma jaudu pietiek, lai darbinātu visas dzīvoklī nepieciešamās elektroierīces – apgaismojumu, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi, televizoru, gludekli, elektrisko tējkannu un citas ierīces. Tomēr gadījumos, ja virtuvē tiek uzstādīta elektriskā plīts, ko paredzēts darbināt vienlaikus ar veļas mašīnu, televizoru un elektrisko tējkannu, tad, iespējams, būs nepieciešams trīs fāžu pieslēgums.

Savukārt jaunajiem projektiem un privātmājām raksturīgāks ir trīs fāžu pieslēgums, jo tur jādarbina vairāk un jaudīgākas elektroierīces, piemēram, siltumsūkņus, apkures sistēmas, elektriskos caurplūdes sildītājus u.c. jaudīgas iekārtas.

Viensētām visbiežāk būs pietiekams elektrotīkla pieslēgums ar trīs fāzēm un 20 ampēriem, taču tas ir atkarīgs no tā, kādas un cik bieži elektroiekārtas plānots darbināt nākotnē, jo, pieaugot elektroiekārtu skaitam, iespējams, vajadzēs lielāku elektrotīkla pieslēguma jaudu."

"Katram klientam nepieciešamā elektrotīkla pieslēguma jauda jāaprēķina individuāli, jo tas ir atkarīgs no elektroiekārtu jaudas. Aprēķināšanai var izmantot, slodzes aprēķināšanas kalkulatoru, kuru var atrast elektrības piegādātāja mājas lapā. Tur arī iespējams atrast izmaksu samazināšanas ceļvedi un padomus, kā izvērtēt elektrotīkla pieslēguma jaudu savā īpašumā. Kalkulatorā jānorāda dzīvojamo platību, vēlamo fāžu skaitu, tad jāvēlas elektroierīces un kalkulators aprēķina, kāda jauda jums būtu nepieciešama," stāsta Smirnova.

Kādreiz mājoklī bija viens ledusskapis, viens televizors, bet mūsdienās daudziem ir pat trīs ledusskapji, saldētava garāžā, veļasmašīna un žāvētājs – mainoties laikam, mainās paradumi un tehnoloģijas. Viens no faktoriem ir arī ir elektroenerģijas patēriņš. "Iespējams, ka elektroenerģijas patēriņš ir neatbilstošs objektā esošajai pieslēguma jaudai. Piemēram, ja mājai ir vienas fāzes pieslēgums ar pieslēguma jaudu 16 ampēri, efektīvi izmantojot pieslēgumu, mēnesī būtu jāpatērē vismaz 100 kilovatstundas," skaidro Smirnova.

Jauns elektrotīkla pieslēgums – fāžu skaits ietekmē izbūves izmaksas

Tiem, kas vēlas pieslēgt jaunu elektrotīkla pieslēgumu, svarīgi ir rūpīgi aprēķināt nepieciešamo jaudu, jo no tā ir atkarīgas gan elektrotīkla pieslēguma izbūves izmaksas, gan ikmēneša fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu. Līdz ar to, kaut vai uz lapiņas jāsaraksta elektroierīces, kuras visticamāk būs jaunajā mājā, ieskaitot, ūdens sūkni, iespējams, kamīnu, varbūt arī kādam garažā būs virpa vai kāda cita elektrību patērējoša ierīce. Jāņem vērā, ka ir arī plītis, kurām nepieciešamas trīs fāzes, bet to norāda pats ražotājs, tāpēc svarīgi izpētīt arī elektroierīču elektrības prasības.