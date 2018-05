Budžets nav svarīgs: Piecas idejas atmiņā paliekošai vasaras dārza ballītei

Vasara ir piemērotākais laiks dārza ballītēm. Lai tā paliktu atmiņā kā šīs vasaras "karstākais" notikums, tās plānošanā jāņem vērā dažas būtiskas lietas. Par to, kā ar maziem izdevumiem sagādāt atmiņā paliekošus svētkus sev un draugiem, ieteikumos dalās pasākumu organizatore Vaiva Ribaka.

Dekorācijas sajūtu radīšanai

"Labas ballītes pamatā vienmēr ir sajūtas," teic pasākumu organizatore Vaiva Ribaka. Cilvēkos sajūtas izraisa telpas, dārza jeb kopējais pasākuma noformējums. Droši var izmantot visu, kas jau ir pieejams – dārza ziedus, stikla burkas vai trauciņus, kas apsieti ar košu lentīti vai mežģīni. Šādi izgreznotas šķietami vienkāršas lietas kalpos par interesantiem svečturiem. Noderēs arī citas mājās esošas lietas – gaismas virtenes, papīra dekorācijas, kuras var pārkrāsot, salikt īpaša secībā u.tt.

Foto: Elva Ziemele

"Vasarīgu sajūtu var radīt arī pašlaik tik populārie augļu un dārzeņu kokteiļi – izmanto zaļos vai krāsainos augļu un dārzeņu kokteiļus, kas ēdienu galdu padarīs dzīvīgāku, turklāt būs veselīga un stilīga uzkodu galda sastāvdaļa," pieredzē dalās Biznesa augstskolas Turības studente Ribaka.

Ballītes panākumu atslēga – vienojoša aktivitāte

Lai pasākums būtu interesants viesiem un neizvērstos tikai par sēdēšanu ap ugunskuru, ieteicams padomāt par atraktīvām spēlēm vai citām aktivitātēm, kas vienos sanākušos ciemiņus. Ja viesi savā starpā ir maz pazīstami, var izmantot dažādas iepazīšanās spēles, kas palīdz atraisīties un iepazīties. Daudz iepazīšanās spēļu idejas var atrast internetā vai improvizēt uz vietas, piemēram, aicinot ciemiņus raksturot sevi vienā vārdā, atklāt savu hobiju vai pat likt uzminēt citai personai, ar ko konkrētais ciemiņš nodarbojas ikdienā. Ļauj vaļu iztēlei!

Sagatavojies dažādiem laikapstākļiem

Arī vasarā laikapstākļi dažkārt var sagādāt nepatīkamus mirkļus. Lai izvairītos no lietus un vēja, ballītē vislabāk noderēs nojume vai telts. To piedāvājums pašlaik ir gana plašs, turklāt izvēles iespējas ir dažādās cenu kategorijās. "Ja esi drošs, ka nojume būs vajadzīga tikai vienam pasākumam, labs risinājums ir to iznomāt, kas neprasīs lielu finansiālu ieguldījumu. Lai lietus neierobežotu viesu mobilitāti, ieteicams padomāt par vienreiz lietojamo lietusmēteļu iegādi visiem viesiem," iesaka Ribaka.

Foto: Publicitātes attēli

Pasākumu organizatore atgādina, ka ļoti karstā laikā noderīgs būs saulessargs, zem kura viesiem patverties vai klasiska nojume. Parūpējies, lai ballītē netrūktu ūdens un atspirdzinošu dzērienu. Vislabāk, protams, ja tie būs atvēsināti. Dārza šļūtene var kalpot kā lieliska alternatīva atsvaidzinošai peldei, ja tuvumā nav pieejamas ūdenstilpnes.

Nebaidies eksperimentēt

Lai ballīti padarītu neatkārtojamu, ieteicams padomāt par īpašām aktivitātēm, iesaistot visus viesus. Tā var būt kopīga gleznas veidošana, kurā katrs viesis var uzzīmēt ko sirdij tuvu vai vienoties par vienotu gleznas tematiku. Īpašus mirkļus palīdzēs radīt arī ideja par kopīgas roku nospiedumu sienas veidošanu vai vienošanos interesantā fotosesijā. Šādas aktivitātes radīs neaizmirstamus brīžus gan pašam ballītes organizatoram, gan viesiem.

Alternatīvas dārza ballītei

Arī pasākumu organizēšanas jomā ir tendences. "Pēdējā laikā arvien vairāk tiek izmantotas netradicionālas vietas pasākumu norisei – meži, pasākumi uz laivām, pat šķūņi un siltumnīcas.

Ja tev nav pieejams dārzs, bet vēlies sarīkot neaizmirstamu ballīti saviem draugiem, vari izvēlēties kādu citu alternatīvu, piemēram, noorganizē pikniku saulrietā pie jūras vai ballīti līdz rītausmai mežmalā ārpus pilsētas," iesaka pasākumu organizatore. Vasara ir pārsteigumu laiks, tāpēc nebaidies eksperimentēt un radi pati savu šīsvasaras pārsteigumu!