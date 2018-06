Nesabojā mākslu! Kā pareizi tīrīt putekļainu vai notraipītu kanvu

Viena no populārām idejām, kā ar savu mīļāko attēlu paspilgtināt interjeru, ir izveidot foto gleznu. Kā pareizi tīrīt tās audumu, lai nesabojātu pašu attēlu?

Kā notiek kanvas apdruka?

Fotoattēls tiek uzdrukāts uz augstas kvalitātes kokvilnas audekla un uzstiepts uz bieza rāmja. Kanva tiek apstrādāta ar UV aizsargkārtu, lai pasargātu to no izbalēšanas. Katram ir iespēja izvēlēties vai apdrukāt arī gleznas malas, vai atstāt tās baltas. Fotogrāfiju gleznu ir iespējams pasūtīt dažādos izmēros.

Portāls "Parrot Print" dalās ar padomiem, kā būtu pareizi tīrīt gleznu, lai nesabojātu tās audumu. "Pirms gleznas mazgāšanas, noteikti nepieciešams to atbrīvot no liekajiem putekļiem - var izmantot gan putekļu slotu, gan parasto otu (derēs gan glezniecības, gan celtniecības). Galvenais, lai tai ir mīksti sari. Tad, kad ar otu esi pārbraucis pāri visai gleznai, izmantojot nedaudz mitru drānu, viegli to apslauki. Vislabāk darbojas tieši mīksts audums, piemēram, kokvilna vai mikrošķiedras drānas. Nekad neizsmidzini ūdeni tiešā veidā uz gleznu, jo tas var sabojāt attēlu."

Izvairies no ķimikāliju lietošanas

Parasti pietiek vien ar mitru drānu, lai atbrīvotu gleznu no putekļiem, tomēr, ja nu uz gleznas nācies izliet šķidrumu, kuru nevaram notīrīt, iespējams, labākais risinājums būtu vērsties pie kāda speciālista, nevis mēģināt pašam tīrīt audumu un beigu beigās to vēl sabojāt.

Taču, ja nu traips ir nesens, tad Rasma no uzkopšanas servisa "LiiR Latvia" iesaka: "Sākumā netīro pleķi paberzē ar mitru mikrošķiedras drānu, tad ar sauso lupatas daļu mēģini "izcelt" traipu. Ja nesanāk, tad vēl var izmantot logu tīrīšanas šķidrumu, bet jābūt uzmanīgiem, lai tam klāt nebūtu piejaukta krāsviela. Noteitki arī nevajadzētu izmantot abrazīvus tīrīšanas materiālus, lai nesabojātu audumu."