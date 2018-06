Deviņi zelta ieteikumi, izvēloties lietotas mēbeles

Šķiet, daudziem ir aktuāls jautājums par to, vai iegādāties lietotas vai jaunas mēbeles. Ja tomēr esi nolēmis par labu lietotām - lai tās kalpotu vēl ilgi, noteikti noderēs šie ieteikumi. Konsultē veikala "Labas preces" speciālists Kaspars Mitjakovs.

Labāk koks nevis plastmasa

Svarīgi ir pievērst uzmanību materiālam un izvēlēties paliekošas vērtības, kas saglabās savu vizuālo izskatu un kalpos ilgi, piemēram, viens no vērtīgiem materiāliem ir masīvkoks. Plastmasa un citi materiāli ar laiku zaudēs savu skatu, bet koka mēbeles kalpos ilgi un izskatīsies autentiski.

Dzelzs un alumīnijs ir lieliska izvēle

"Bieži vien tās ir dārza mēbeles, kuras pērk lietoto mēbeļu veikalos, jo, godīgi sakot, tieši dārza mēbelēm ir ilgdzīvotāja potenciāls," smejot stāsta Mitjakovs. Noberžot rūsu un uzklājot izturīgu krāsu, jūs sev būsiet radījuši pavisam "svaigas" dārza mēbeles.

Apsveriet ideju par mēbeļu pārkrāsošanu un auduma pārvilkšanu

Krāsa un tās kvalitāte ir noteicošs faktors mēbeļu izvēlē, tomēr der atcerēties, ka priekšmeta krāsa nav akmenī kalta – to var pārkrāsot, kā vien jums tīk! Tāpat arī auduma mēbeļu pārvilkšana vairs nav nekāds jaunums. Pielāgojiet šobrīd aktuālās krāsas vai audumus, un lietotas mēbeles atgūs sākotnējo spozmi, izskatoties kā no skatloga.

Foto: Publicitātes attēli

Izmēri

Atšķirībā no citiem veikaliem, lietotu mēbeļu veikali nepiedāvā produktu katalogus ar izmēriem, pēc kuriem vadīties, tāpēc palīdzēs, ja zināsiet, cik vietas ir telpā un ar cik lielām mēbelēm to paredzēts aizpildīt. Kombinējiet mēbeles un telpu samērīgi, lai izsapņotās ieceres piepildās arī dzīvē.

Lūk, šeit, atradīsiet pamatotus iemeslus, kāpēc pirkt lietotas mēbeles, bet šeit uzskatītas piecas lietas, kuras labāk nepirkt lietoto mēbeļu veikalos.

Pirms pirkt – izmēģiniet

Tāpat kā jebkurā citā veikalā, arī lietotu mēbeļu veikalos jāizmēģina gan krēsli, gan dīvāni, tajos iesēžoties. Uz noskatītajiem galdiem var šo to uzlikt, ļaujot labāk vizualizēt, kā galds izskatīsies paredzētajam mērķim. Tas palīdzēs arī pārliecināties par to, ka mēbelei nav funkcionālu defektu.

Matračus labāk pirkt jaunus

Lai arī cik pievilcīga būtu cena, tomēr matračus, segas un spilvenus labāk iegādāties jaunus. Bez cītīgas ķīmiskās tīrīšanas lietoti matrači var pārnēsāt mikrobus un baktērijas, tāpēc jauns matracis būs labs ieguldījums.

Ne tikai cena, bet kvalitāte

"Teiciens "they just don't build things like they used to" jeb "vairs netiek radītas tādas lietas kā agrāk" ir daļēji patiess. Mēbeles vairs netiek ražotas pēc senajiem principiem, tāpēc vecāki masīvkoka galdi, grāmatu plaukti, kumodes un krēsli bieži var izrādīties vislabākā izvēle," uzsver Mitjakovs.

Foto: Publicitātes attēli

Meklējiet unikālas pērles

Mums patīk jaunās mēbeles no lielveikaliem, tomēr tās nopirkt var ikviens. "Ne katram ir pacietība un neatlaidība atrast to vienu unikālo mēbeli, kas ienesīs neatkārtojamu stilu mājās, un tieši tādu var atrast lietotu mēbeļu veikalos. Mēs iesakām būt drosmīgiem!"