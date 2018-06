Pieci ieteikumi, kā atbrīvoties no liekā skapja satura

Sakārtots skapis sagādā prieku, taču vienmēr rūpīgi jāseko līdzi, lai kārtību uzturētu. Lai veiktu pielāgojumus, kas nepieciešami kārtības uzturēšanai, katras sezonas beigās vai sākoties jaunai sezonai, ir jāizlemj, vai skapī nav ziedošanai piemērotu apģērbu. Kā izvērtēt, kurš apģērba gabals būs jāizņem no skapja satura, "Tava Māja" piedāvā padomus no Džeralīnas Tomasas grāmatas "Brīvs no krāmiem. Mājas detokss".

Kas neiederas skapja saturā? Skapī jācenšas glabāt tikai to, ko valkā ikdienā. Ir jāatbrīvojas no nemoderniem un neērtiem apģērbiem, kā arī no tādiem, kuri vairs neder. Piemiņlietas, kuras vairs netiek uzvilktas, piemēram, kāzu kleitu vai koledžas T kreklu, vajadzētu izņemt no skapja. Apģērbu "partneri" Jāpārliecinās, ka apģērbiem, kuri tiek paturēti, ir vismaz vēl divi citi tiem pieskaņoti apģērba gabali. Izņem drēbes, kuras nevar valkāt kopā ar citām. Apakšā vai virspusē Ja T kreklus vai džinsa auduma bikses ierasts kraut grēdā, jāņem vērā, cik ilgi tie atradušies pašā apakšā. No tiem apģērbiem, kuri mēnešiem ilgi atradušies apakšā, vari droši šķirties. Tās drēbes, kuras velk biežāk, parasti atrodas kaudzes virspusē. Lūk, šeit, atradīsi, kā perfekti salocīt T kreklus. Neņemot vērā cenu Izvērtējot skapja saturu, jācenšas neņemt vērā, cik konkrētais apģērbs reiz maksājis. Ja apģērbu vairs nevalkā, no tā ir jāatbrīvojas, neraugoties uz cenu, jo tas tikai aizņem vērtīgo vietu skapī. No kā vēl vēlams atbrīvoties Bez liekām pārdomām jāziedo arī šādas drēbes: apģērbs, kas agrāk derēja, bet tagad ir par mazu; drēbes, kuras tiek vilktas reti, jo tās ir sarežģīti izgludināt, piemēram, tām nepieciešama tīrīšana ar tvaiku vai arī kāda cita veida sarežģīta aprūpe; kurpes, kurās nevar ērti uzkāpt pa kāpnēm vai nostāvēt dažas stundas; rokassomiņas, kas ir pārāk lielas, smagas vai arī diktē vēlmi nēsāt līdzi daudz lietu.