11 maciņam draudzīgas un praktiskas idejas košai vasaras ballītei

Vasara strauji tuvojas noslēgumam, tomēr vēl vari paspēt siltos vakarus izmantot neaizmirstamiem saviesīgiem pasākumiem. Iedvesmojoties no portāla "Houzz", liec aiz auss 11 praktiskas un maciņam draudzīgas idejas, kas vasaras ballītes padarīs košas un atmiņā paliekošas.

Stilizēta ledus kaste

Noteikti ir dzirdēts par dažādiem veidiem, kā paša spēkiem izveidot dzesējošu vietu, kur ielikt atspirdzinošos dzērienus. Šoreiz izmēģini vecā koka kastē ieklāt kādu ūdens necaurlaidīgu materiālu un piepildīt to ar ledu. Šis variants nebūs tikpat noturīgs kā speciālajām ledus kastēm, tomēr maciņš būs pateicīgs.

Nav kastes? Vari mēģināt piepildīt lielāku bļodu, spaini, maisu vai pat ķerru ar aukstu ūdeni vai ledus gabaliņiem – atspirdzinošie dzērieni būs tikpat kā no ledusskapja.

Izdaiļo svečturus un sveces

Vasaras vakara romantika slēpjas lampiņās un svecēs. Tāpēc izvēlies svečturus vai pašas sveces apdarināt, piemēram, ar zaļām lapām vai bērza mizām. Izpēti mājās atrodamās lentītes, diedziņus, papīra gabalus un citas lietas, ka varētu noderēt sveču vai svečturu izdaiļošanā. Lieliska ideja ir sveci aptīt ar koši zaļām lapām, ievietot stikla burciņā vai traukā un ieliet ūdeni. Košs akcents garantēts!

Foto: Shutterstock

Pudeles kā vāzes

Radošam galda noformējumam izmanto tukšas pudeles kā vāzes, kurās ielikti augustam raksturīgie ziedi. Šobrīd dažādi atspirdzinošie dzērieni pieejami radošās formās. Atliek tikai nomazgāt etiķetes, un vāzes ir gatavas. Šis ieteikums pamatīgi atvieglos dzīvi tiem, kam mājās nav atbilstošas vāzes košiem burziņiem.

Iesaisti ballītes viesus

Kas var būt neaizmirstamāks kā aktivitātēm pilna ballīte kopā ar saviem viesiem? Piedāvā ballītes laikā iesaistīties organizēšanas darbos, piemēram, ļauj pagatavot citronu limonādi, piedāvā noformēt desertu ar smalkiem gardumiem vai ļauj izvēlēties ziedus galda noformēšanai no piemājas dārza. Viesi būs sajūsmā!

Foto: Shutterstock

Koka paplātes kastu veidā

Vasarai piestāv visa dabiskā izmantošana. Tāpēc laba ideja ir koka kastes, kurās var būt ieklāts kāds audums vai krāsainas salvetes, un tās tad izmantot kā paplātes. Uz tām vari servēt gardas sāļās un saldās uzkodas, kā arī izmantot kā traukus augļiem. Pirms ballītes aktivitātēs iekļauj viesiem vai bērniem radošu nodarbi, piemēram, koka kastu apgleznošana, kas vēlāk tiek izmantotas kā paplātes.

Izdaiļo ne tikai galdu, bet arī kopējo telpu vai apkārtni

Krāšņākam vakaram izmanto lampiņas, svecītes ne tikai uz galda, bet arī pasākuma vietas dekorēšanā. Piemēram, piemājas dārza kokā iekarini mirdzošas virtenes, papīra pušķus vai kādu dizaina elementu. Kopējo noskaņu uzburs arī dažādas plāksnes ar tekstu, piemēram, laipni lūgti ballītē. Viesi noteikti šo vēlēsies ielikt savos instagram profilos.

Foto: Shutterstock

Viesus sēdini pie liela galda

Nereti ballītes nozīmīguma efekts tiek panākts, kad visi apsēžas pie liela galda, kas ir noformēts un apčubināts no svētku organizatoru puses. Tas ļauj ne tikai ērtāk pārredzēt katru viesi, bet arī visiem būt kopā. Ja nav pieejams liels galds, sastiķē kopā vairākus mazus. Efekts būs garantēts.

Tik svarīgais ūdens

Mēs visi zinām, ka viena no svarīgākajam ballītes sastāvdaļām ir svaiga ūdens nodrošināšana. Tomēr nereti par to atceras pēdējā brīdī. Lielisku burziņa papildinājumu sniedz speciālais ūdens trauks vai burka, kas piepildīta ar ūdeni un augļiem. Ūdens trauku vari izdaiļot ar pasākuma tēmas elementiem, tā pievēršot uzmanību, cik svarīgi ir pietiekamā daudzumā uzņemt ūdeni.

Foto: Shutterstock

Izvairies no saules

Ja izvēlies ballīti rīkot pa dienu, rūpīgi izvērtē karstumu un tiešos saules starus. Šis aspekts vairāk attiecināms, ja izvēlies būt ārā, tomēr arī iekštelpās ir vērts aizdomāties par ne pārāk lielu karstumu. Vasaras svelmainā saule ir nogurdinoša ne tikai vecāka gadagājuma cilvēkiem un bērniem, tāpēc šo aspektu noteikti rūpīgi apdomā.

Zonu sadalīšana

Vairāk cilvēku, vairāk aktivitātes un zonas. Atceries, ka lielāks cilvēku skaits prasa lielākas rūpes un pūles, lai katrs justos ērti. Pēc viesu skaita plānošanas, izpēti, kur varētu būt ēšanas zona, kur stāvētu uzkodas un dzērieni. Neaizmirsti par atpūtas zonu, piemēram, mīkstajos krēslos. Lieliska ideja kādu no zonām veidot ap ugunskuru, pie kura silti sēdēt vasaras siltajos vakaros.

Kumode visiem elementiem

Atvadies no stresa! Jau pirms ballītes parūpējies par skapi, kumodi, plauktu, kur salikt visus pasākumam nepieciešamos elementus. Ja iespējams un ballīti rīko dārzā, iznes mēbeli ārā un saliec šķīvjus, glāzes, salvetes, vāzes, salvetes, paplātes un citus niekus, kas būs nepieciešami. Tad arī apdomā vai tiešām katrs nieks ir jāiegādājas no jauna, iespējams, vāzes vari izmantot no kāda dzirkstošā dzēriena pudeles un svečturus izgatavot no burciņām.