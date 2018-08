Virtuves gudrības: biežākās kļūdas piederumu kārtošanā un to risinājumi

Virtuve ir mājvietas telpa, kurā norit saimnieciski darbi dažādos dienas laikos. Turklāt tur glabājas neskaitāmi sīkumi, kas nepareizas kārtošanas rezultātā plīst un bojājas.

Iedvesmojoties no portāla "Apartment Therapy", "Tava Māja" piedāvā iepazīties ar piecām biežākajām kļūdām un to risinājumiem virtuves piederumu kārtošanā, piemēram, kāpēc nažus nevajadzētu glabāt atvilktnēs blakus vienu otram.

Aso nažu glabāšana

Nereti naži tiek glabāti atvilktnē kopā ar citiem asmeņiem un virtuves piederumiem. Tomēr tas var būt bīstami cilvēka veselībai – netīšām uzdurties asajam priekšmetam nudien nebūs patīkami. Tāpat katru reizi, kad naža asmens saskaras ar citu nazi vai virtuves piederumu, tas bojā tā asumu un var pat izveidot rievas, kas neatgriezeniski sabojā noderīgo virtuves priekšmetu.

Nažus ieteicams novietot speciālos blokos, kas var būt dažāda materiāla, galvenais - nazim nekaitējoša. Ja virtuvē ir īpaši maz vietas, var noderēt metāliskā sloksne, kas pievienota pie sienas – pie tās nazis pielips, un vairs par tā uzglabāšanu nebūs jāsatraucas.

Cepamais papīrs un pārtikas plēve

Virtuves piederumi nav iedomājami bez šiem noderīgajiem priekšmetiem. Tomēr bieži cepamā papīra un pārtikas plēves ruļļi rada nekārtību virtuves skapīšos, kā arī tos ir grūti ikdienā uzglabāt. Labs ieteikums ir šos elementus novietot nevis horizontāli, bet vertikāli. Piemēram, iegādājies atsevišķu vertikāla izmēra trauku, kurā tos tur ielikt. Tādējādi neradīsies lieks juceklis, un visi piederumi būs atrodami daudz ātrāk.

Garšvielas

"Pinterest" atrodami neskaitāmi ieteikumi, kā uzglabāt garšvielas, kur vairums no tiem ir, ka jāliek burciņās vai atsevišķos traukos. Tomēr ikdienas straujajā ritmā tieši šis ieteikums ne visiem darbojas – rodas dubulta rakstura glabāšana (viena un tā pati garšviela ir gan traukā, gan paciņā), kā arī ir sarežģīti orientēties neskaitāmo burciņu skaitā. Ērtākai lietošanai pamēģini garšvielas kārtot pēc to lietojamības – tuvāk tās, kuras patiesi ikdienā lieto. Savukārt no vecām atbrīvojies vai uzglabā sev zināmā vietā.

Vīna glāzes

Vīna glāžu glabāšana ir nerimstošu diskusiju pilns jautājums katram, kam interesē gudra mājokļa iekārtošana. Vieni norāda, ka glāzes ir jātur ar kāju uz augšu, citi – iebilst un saka, ka uz leju. Portāla "Apartment therapy" ieteikums ir tās tomēr glabāt ar kāju uz leju. Tas skaidrojams ar to, ka tā daļa, kurā tiek iepildīts vīns, ir pati trauslākā. Saprotams ir arī iebildumu pamatojums, jo tādā veidā glāzēs labi uzkrājas putekļi, ja vēl piedevām ir atvērtā tipa plaukti. Tomēr, lai vīna glāzes ilgāk kalpotu, ieteicams rūpēties un pievērst uzmanību trauslākās daļas prātīgai glabāšanai.

Pannu un katlu uzglabāšana

Viens no lielākajiem palīgiem gardas maltītes pagatavošanā ir katls vai panna, bet kā tos prātīgi uzglabāt? Svarīgi priekšmeta galveno daļu (cepamo vai vārāmo virsmu) lieki neskrāpēt, kad tie tiek novietoti skapī vai plauktā. Šajā gadījumā nevajadzētu tos likt vienam virs otra, tomēr, ja nav citu variantu, pamēģini starp tiem ieklāt papīra dvieļa loksni. Tas pasargās ne tikai no skrāpējumiem, bet arī uzsūks lieko mitrumu, kas piedevām pasargās no rūsas rašanās.