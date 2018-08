Modīgie glempingi – romantiskas atpūtas vietas zem klajas debess tandēmā ar dabas šarmu

#Repost @ventanabigsur ・・・ #Glamping among the giant trees in the redwood forest? Yes please. 📷: @ninafitton ⛺️ Find out more in our profile link or at http://bit.ly/2BpiNfS #glamping #tents #glamplife #bigsur #summertravels #instatravel #vacation #outdoors #adventuretravel #experiences #travelgram #escape #nature

A post shared by Glamping.com (@glampingdotcom) on Aug 5, 2018 at 10:31am PDT