No mēbelēm līdz dekoriem: idejas, kā ienest telpā meža noskaņu

Mežs ir ne tikai ogu un sēņu ieguves vieta, bet arī īsta relaksācijas osta, kurā var baudīt svaigo gaisu un mieru. Kāpēc gan šo lielisko meža noskaņu neienest savā mājoklī?

"Tava Māja" piedāvā portāla "Houzz" apkopotās idejas, kuras būs lielisks palīgs, lai savā mājoklī ienestu nelielu kripatiņu meža burvības.

Talkā nāks ne tikai vienkārši paņēmieni, bet arī daži projekti, kas neprasīs lielu piepūli. Tos varēsi darināt ne tikai viens pats, bet arī kopā ar draugiem vai ģimeni.

Koka krēsli un mēbeles

Viens no veidiem, kā efektīvi ienest koka sajūtu interjerā visnotaļ ir koka mēbeles. Tas var būt ne tikai masīvs koka galds vai krēsli, bet arī virtuves iekārta un plauktiņi. Zaļumu var ienest arī ar krāsu palīdzību. Atliek tikai izvēlēties, kur likt sulīgos akcentus.

Vāzes un trauki

Vāzēs, tukšās pudelēs vai citos traukos vari likt noplūktos zariņus ar augiem vai kokiem. Tāpat tos var piebērt ar izkaltētiem čiekuriem. Lieliski izskatīsies, ja vāzes būs uzliktas uz koka ripām. Atceries, ka koka ripas var izmantot arī citiem mērķiem, piemēram, kā kūku paliktni vai uzkodu turētāju.

Izveido terāriju

Kāpēc gan meža dārza sajūtu neizveidot arī mazā terārijā vai stiklotā burciņā? Terārija izveidē vari iesaistīt bērnus. Tajā vari likt ne tikai sūnas, bet, piemēram, arī veidot citas kompozīcijas ar čiekuriem, lapām un koku mizām.

Dažādas kompozīcijas

Uz grīdas vai galdiem vari izveidot dažādas skaistas un gaumīgas kompozīcijas ne tikai no plaukstošiem augiem un kokiem, bet arī no jau izkaltētiem. Tāpat mežā nereti gadās atrast arī pavisam vērtīgas lietas, piemēram, meža dzīvnieku ragus. Ja, staigājot pa mežu, atrodi kaut ko tik neparastu, tad dorši to izmantot kā dekoru.

Koku lapas rāmjos

Var izveidot arī mini herbāriju, kurš būs redzams visiem mājokļa viesiem. Savu veikumi vari ievietot fotorāmītī, kā arī piestiprināt pie sienas vai nolikt uz galda.