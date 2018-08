Spici kurpju papēži un citas kļūdas, kas bojā koka grīdas segumu

Koka grīda mājoklī ir īsts dārgums un saimnieku lepnums, kas tiek maksimāli saudzēts. Taču arī labākie un rūpīgākie saimnieki pieļauj kļūdas, kā rezultātā koka grīdai tiek nodarīta skāde.

Iedvesmojoties no portāla "Countryliving", piedāvājam iepazīties ar izplatītākajām cilvēku kļūdām, kā rezultātā tiek bojāta koka grīda.

Savukārt šeit varēsi izlasīt vērtīgus ieteikumus koka seguma kopšanai ikdienā.

Smiltis

Protams, neviens mājoklī uz gīdas apzināti nebērs smilšu kaudzi, bet der atcerēties, ka smiltis uz skaisto grīdas pārklājumu darbosies kā smilšpapīrs.

Augi

Kā skaidro portāls, tad gaumīgo koka grīdu var bojāt ne tikai ūdens, kas tek pāri augu podu malām, bet arī to novietošana uz grīdas bez paliktņa. Zem augu podiņiem allaž vajadzētu nolikt trauku, kurā krāties liekajam ūdenim. Šādu tu grīdu varēsi pasargāt arī no mitrās zemes.

Apavi

Spicie papēži viennozīmīgi nav labākais draugs koka grīdām. Tos iesakām pataupīt citiem iznācieniem, bet pa koka grīdu labāk būtu pārvietoties zempapēžu apavos. Tāpat nevajadzētu nēsāt arī apavus ar gumijotām zolēm, jo tās uz skaistās grīdas var atstāt neglītas švīkas.

Mēbeļu stumdīšana

Iespējams, šo varētu saukt par vienu no izplatītākajiem veidiem, kā rezultātā koka grīdai tiek nodarīts kaitējums. Atceries, ka mēbeles nav jāvelk pa grīdu. Tā vietā atrodi citu risinājumu, kā pārvietot mēbeles, piemēram, sarunā kādu palīgu, kas palīdzēs tev mēbeles pārnest no vienas vietas uz citu. Tāpat vari zem mēbelēm piestiprināt mīkstas un biezas ādas un auduma plāksnes, kas pasargās grīdu no skrāpējumiem.

Nepareiza grīdas kopšana

Vienmēr der paturēt prātā, ka nepareiza kopšana var to sabojāt jebkuru grīdas segumu. Tas ir attiecināms ne tikai uz koka grīdu, bet arī citiem pārklājumiem.