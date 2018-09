Sudrabs, zelts un pat pērles: kā mājas apstākļos atgūt rotaslietām spožumu

Nekas nav mūžīgs, taču tavas rotaslietas uz šo statusu varētu pretendēt, ja ik pa laikam palīdzētu tām atgūt sākotnējo spīdumu. Knifos, kā tīrīt dažādus juvelierizstrādājumus, lai tie izskatītos kā šodien pirmo reizi uzlikti, dalās "Goodhouskeeping" eksperti.

Sudrablietu tīrīšana

Ja tava sudraba rokassprādze vai ķēdīte izskatās manāmi tumšāka nekā pirkšanas dienā, tev jāķeras pie darba. Nedaudz apsūbējušām sudrablietām spīdumu iespējams atgūt ar pavisam vienkārša līdzekļa palīdzību – ziepjūdeni. Ielej bļodiņā siltu ūdeni, pievieno šķidrās ziepes un iemērc bļodā nelielu lupatiņu uz pāris minūtēm. Pēc tam uzmanīgi ar to tīri rotaslietu, noskalo zem vēsa, tekoša ūdens, kā arī atceries kārtīgi noslaucīt.

Taču var gadīties, ka ar to vien nepietiek. Ja rotaslieta pamatīgi mainījusi savu izskatu, sajauc bļodā sodu ar ūdeni attiecībā 3:1. Iemērc sudrablietu ūdenī un pēc tam rūpīgi uzklāj izveidoto pastu. Tīri maigi, neberzē to no visa spēka. Eksperti gan piebilst, ka šie varianti izmantojami no reizes uz reizi – tie nepasargā rotaslietas no turpmākas netīrumu uzkrāšanās.

Zelta ķēdītes, gredzeni, rokassprādzes

Zelta vērtslietas iespējams tīrīt līdzīgi, taču krāna ūdens vietā ņem gāzētu, pievieno tam šķidrās ziepes un samaisa. Pēc tam piestiprini pie bļodas malas mazo sietiņu (parasti izmanto beramajām tējām, taču der jebkas cits, ko līdzīgi iespējams piestutēt), ieliec tur zelta rotaslietu un atstāj uz piecām minūtēm bez ievērības.

Tikmēr atrodi mājās mīkstu zobu birsti, ar kuru pēc izņemšanas vērtslietu turpināt spodrināt. Skalo zem tekoša ūdens un kārtīgi noslauki. Šeit izlasi vēl citus variantus, kā ikdienas tīrīšanas darbos var noderēt nelielā birste, kas netiek izmantota zobu pucēšanai.

Pērļu spodrināšana

Rotaslietām, kuru izskatu krāšņo pērles, nepieciešama regulāra tīrīšana. Pirms uzsāc tīrīšanu, atrodi mīkstu dvieli, uz kura uzlikt pērles – spodrināšanai izmanto ūdeni, kuram pievienots matu mazgāšanas līdzeklis. Tīrīšanai ņem nevis dvieli, bet gan mīkstu kosmētikas otiņu, kuru iemērc ūdenī, bet pēc tam uzmanīgi nobrauc pāri katrai pērlei. Tāpat kā zelta un sudraba vērtslietas, arī šīs nepieciešams noskalot zem tekoša krāna ūdens.

Atceries, kad mazgā rokas vai uzklāj uz tām krēmu, gredzens ņemams nost, lai to nebojātu. Pēc pērļu nēsāšanas tās vienmēr noslauki, piemēram, kaut tāpēc, ka uz tām virsū uzpūstas smaržas.

