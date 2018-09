Sešas netīrākās vietas un priekšmeti mājvietā, kuru mazgāšanu bieži aizmirst

Kad runa ir par dzīvokļa vai mājas uzkopšanu, lielākoties prātā nāk tādi darbi kā grīdu mazgāšana, putekļu notraukšana, drēbju salocīšana vai plauktu satura pārbaude. Taču daudzām vietām un priekšmetiem vienkārši paejam garām, jo to mazgāšana vai tīrīšana nešķiet primārs darbs. Kuri tie ir, apkopojuši "Howtocleanstuff" eksperti.

Izlietnes noteka

Nav noslēpums, cik svarīgi ir mazgāt izlietni un turēt to perfektā lietošanas kārtībā, taču ar to vien, ka tur ikdienā puto ziepes un regulāri tek ūdens, nepietiek. Iespējams, pat izlietne no ārpuses izskatās kā jauna, tomēr nepatīkamā smaka nebeidz tevi pārsteigt dienu no dienas, kad uzturies virtuvē. Tāpēc godīgi sev jāatbild uz jautājumu, kad pēdējo reizi pieliki pūles izlietnes notekas vietas tīrīšanā? Tur bieži vien nonāk arī dažādas ēdiena paliekas, lai arī cik rūpīgi ar sietiņiem vai citiem veidiem centies to novērst.

Lūk, veids kā ar dabīgiem tīrīšanas līdzekļiem atgūt izlietnei gan pirmatnējo skatu, gan arī novērst smaku! Ieber rupjo sāli gan notekas vietā, gan izlietnē, pēc tam ieliec tajā ledus gabalus. Ļauj ledum pilnībā izkust un tad ar citrusu daiviņām izberzē izlietnes iekšpusi. Ieliec citrusu gabalus notekas daļā, pārlej pāri ūdeni un ļauj 10-15 minūtes tam pastāvēt. Citrusi ne tikai palīdzēt atbrīvoties no netīrumiem, bet arī no nepatīkamām smakām.

Datora klaviatūra

Lai gan portatīvo (pārnēsājamo) datoru uzvaras gājiens turpinās, arī stacionārie vēl daudz tiek izmantoti. Lai arī cik kārtīgi mazgājam rokas vai notiesājam pusdienas blakus klaviatūrai, sīkumi un netīrumi turpina iekšpusē glabāties. Šajā rakstā soli pa solim aprakstīt veidi, kā efektīvi iztīrīt dažādas klaviatūras.

Taču regulāra tīrīšana nepieciešama arī durvju rokturiem, par kuriem bieži vien aizmirstas. Īpaša uzmanība būtu jāvērš ārdurvju rokturim, kuram ikdienā pieskaramies vairākas reizes, taču nav iespējams nodrošināt roku mazgāšanu pirms katras no tām. Šis mazais darbiņš prasa tikai pāris sekundes, taču aizslaucīto netīrumu un baktēriju daudzums ir milzīgs.

Mobilais telefons

Mūsdienās mobilie telefoni tiek izmantoti teju katru dienu, un labākajā gadījumā tas tiek pāris reizes ar piedurkni vai krekla malu pārslaucīts. Taču realitātē tīrīšanai vajadzētu pievērsties daudz rūpīgāk, jo mēs runājot "atstājam" dažādas bakterijas, kas paliek uz viedierīces. Tāpat cilvēki ikdienā uzklāj dažādus krēmus, kā arī liek kosmētiku, kas, piespiežot vaigu pie telefona, tur atstāj savas pēdas.

Ledusskapja augšpuse

Kad pēdējo reizi ar tīrīšanas līdzekli un mitru lupatiņu nobrauci pāri ledusskapja augšpusei? Ja nesen pieķēries ģenerālajai tīrīšanai, tad, iespējams, tīrījis patiesi esi, bet lielākā daļa paskrien šim darbiņam garām. Atceries, ka uz ledusskapja krājas ne tikai putekļi, bet arī mazās mušiņas, kādi steigā nolikti, tur neiederīgi priekšmeti un citas lietas. Liela māksla tīrīšanā nav, tev vajag vien slapju lupatiņu, ar kuru noslaucīt augšpusi, un varbūt arī krēslu, ja ledusskapis ir augstāks par tevi.

Taču reizēm ieteicams ķerties klāt arī kārtīgākai ledusskapja tīrīšanai – netīkamas smakas un sastāvējušās pārtikas likvidēšanai, saldētavas atkausēšanai un plauktu mazgāšanai. Padomus, kā spodrināt ledusskapi, uzzini te.

Koka dēlīši

Koka dēlīšiem griezuma vietās ar laiku veidojas baktērijas, un šāda materiāla griežamos paliktņus nevar likt trauku mašīnā dezinficēšanai. Bieži vien koka dēlīšu mazgāšana aprobežojas ar ūdens strūklas uzliešanu uz tā un noslaucīšanu, kas gan arī ir ļoti svarīgi, lai tie neuzbriestu, neieplaisātu un nesadalītos gabalos. Ar laiku griezumu rievās sakrājas netīrumi, kā arī dēlīši sāk nepatīkami smakot, taču pāris minūšu laikā šo praktisko rīku, kurš ierindojams netīrāko priekšmetu sarakstā, var uzlabot līdz nepazīšanai. Kā atbrīvot virtuves dēlīti no "kultūrslāņa" un nepatīkama aromata, lasi šeit.

Par netīrākajām vietām konkrēti virtuvēm, kurām nepieciešama regulāra tīrīšana, uzzini šeit.