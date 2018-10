Apkures gaidās: ieteikumi siltuma radīšanai telpās

Rudens nāk ne tikai ar skaistajām un košajām lapām, bet arī dzestrumu un apkures sezonas sākumu. Kamēr daudzos mājokļos apkures sezona vēl ar nepacietību tiek gaidīta, pastāv vēl citi veidi, lai telpās ienestu kaut nedaudz siltumu.

Kā Rīgā sola uzņēmums SIA "Rīgas namu pārvaldnieks," jau līdz šīs nedēļas beigām klientu dzīvojamās ēkās tiks pieslēgts siltums. Tā kā līdz nedēļas beigām vēl ir jāpagaida, jāpielieto citas metodes, lai sasildītos.

"Tava Māja" no savas padomu pūra lādes, ārzemju portāliem, kā arī pašu pieredzes ir sarūpējusi virkni padomu, lai telpās kaut nedaudz justos omulīgāk un siltāk. Iespējams, kāds no tiem noderēs šajā aukstajā laikā, bet, ja tev ir kāds cits ģeniāls padoms vai lielisks sasildīšanās veids, padalies ar to komentāru sadaļā vai arī rakstot ziņu uz maja@delfi.lv.

Elektoierīces-sildītāji viennozīmīgi ir viens no ātrākajiem veidiem, lai telpas piepildītu ar siltumu. Mūsdienās ir ļoti plaša sildītāju izvēle, piemēram, radiatori, kurus var pieslēgt pie elektrības, termoventilatori, infrasarkano staru sildītāji, elektriskie kamīni un citi. Atliek savam maciņam izvēlēties tīkamāko! Tikai atceries gan, ka sildītājs elektrības rēķinā ieviesīs zināmas izmaiņas.

Ļoti plašu elektrisko sildītāju un ventilatoru aprakstu vari izlasīt šeit. Rakstā būs ne tikai skaidrojums par katru ierīci, bet arī norādīti to trūkumi.

Foto: DELFI

"Galvenais, lai kājas būtu siltas!" šis citāts no filmas "Emīla nedarbi" patiešām ir leģendārs, bet taisnība tajā ir, jo svarīgi ir ne tikai piesildīt telpas, bet pašam justies labi un omulīgi! Ja telpās ir auksti, laiks vilkt no skapja ārā visus biezos džemperus un vilnas zeķes. Arī naktī droši vari gulēt ar vilnas zeķēm, jo, ja arī gadīsies no segas pa miegam ārā izbāzt kāju, tad zini, ka tā būs siltumā, jo kājās būs zeķes. Tāpat sasildīties palīdzēs pledi un siltas segas. Mājīguma, romantikas un siltuma sajūtas radīšanai telpā vari iedegt arī sveces. Tikai atceries, ka tās nedos tādu siltumu kā elektriskais sildītājs.

Kas jāzina, pirms pasūtīt vilnas segu, lasi šeit. Ja ir brīvs laiks, tad pats garajos rudens vakaros vari uzadīt dekoratīvu sedziņu vai skaistu un mīkstu segu. Šajā un šajā rakstā vari smelties iedvesmu no video pamācībām, lai pats saviem spēkiem tiktu pie segas!

Ja ar šo ir par maz, tad vari pielietot arī veco un labo metodi – termoforu piepildīt ar karstu ūdeni. Tikai atceries, ka nedrīkst termoforu likt tieši uz ķermeņa. Lai izvairītos no iespējamajiem apdegumiem, termoforu labāk ietin kādā dvielī. Ja termofors ir ļoti karsts, sākumā to liec uz segas, bet tad, kad tas jau ir kļuvis vēsāks, novieto to uz ķermeņa. Mūsdienās termoforus var iegādāties ne tikai aptiekās, bet arī citviet.

Kā iesaka portāls "Mental Floss", arī ēdiena gatavošana var kaut nedaudz piesildīt telpu. Ne velti, piemēram, vasarās daudziem nepatīk gatavot ēst, jo ēdiena gatavošana telpas padara vēl siltākas. Aicini ciemos draugus, lai omulīgā un jautrā gaisotnē kopīgi pagatavotu kādu gardu maltīti. Iekšķīgi palīdzēs sasildīties arī dažādi sildoši dzērieni un ēdieni. Piemēram, kafija, tēja, kakao, siltais punšs un citi. "Tasty" krājumos vari smelties gardas receptes, kas palīdzēs nedaudz sasildīties aukstajos rudens un ziemas mēnešos.

Šajā rakstā vari atrast astoņas sildošnas bezalkoholisko dzērienu receptes. Savukārt šeit būs receptes 11 spēcinošiem dzērieniem, kas palīdzēs ātri sasildīties un pat uzveikt saaukstēšanos.



Foto: Shutterstock

Siltumu telpās var radīt apsildāmās grīdas, bet, ja tādu nav, grīdas var noklāt ar segām vai pārklājiem. Kā skaidro "Time", segu noklāšana kaut nedaudz pasargās kājas no aukstās grīdas.

Vēl portāls iesaka aizvērt tajās telpās durvis, kuras netiek izmantotas. Ja tomēr baidies, ka šī telpa var būt "siltuma zaglis", tad nopako durvis vai arī pie sliekšņa noklāj segu, lai pa spraugām telpā neiekļūst aukstums. Tāpat "Time" mudina parūpēties par logiem, piemēram, aizvērt biezos aizkarus, jo tā pasargāsi savu telpu no siltuma zuduma. Neaizmirsti arī pārbaudīt, vai no logiem telpā neienāk aukstums. Ja tā, tad nopako logu spraugas! Šajā rakstā varēsi izlasīt siltuma zuduma iemeslus un cēloņu novēršanu koka logiem, bet šeit smelies plašāku informāciju par logu un durvju siltināšanu.

Lūk, vēl pāris ieteikumi, lai varētu sasildīt sevi drēgnajos un aukstajos rudens mēnešos: